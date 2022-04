Alessandra Celentano, ex allieva di Amici non si trattiene: “Incassa i soldi e…”

Amici, Agata Reale contro Alessandra Celentano: “E’ molto carina con gli allievi che frequentano i suoi stage”

Tutti i fan storici di Amici ricordano sicuramente Agata Reale, ex allieva del talent nella categoria ballo, massacrata da Alessandra Celentano per il collo del piede. A distanza di tempo Agata non può che constatare quanto la Celentano non sia minimamente cambiata. Anzi, quest’anno con Serena Carella, ballerina di modern e allieva di Raimondo Todaro, ci va giù pesante. Gli attacchi per l’aspetto fisico di Serena, per i presunti chili in più che la Celentano non perde occasione di sottolineare, sono frequenti. Intervistata da Nuovo Tv Agata critica questo comportamento, che ha vissuto anni fa sulla sua pelle. Poi svela un retroscena inedito sulla maestra:

“A telecamere spente è molto carina con gli allievi che frequentano i suoi stage. Le ragazze in carne di certo non mancano ma lei non le scoraggia perché in quel caso incassa dei soldi quindi i loro fisici vanno bene per la danza”.

Alessandra Celentano e la dura critica dell’allieva di Amici Agata Reale: “Si finisce per essere bullizzati”

Durante il suo percorso ad Amici Agata Reale ha vissuto male le continue critiche, piuttosto pesanti, sulle sue presunte mancate doti fisiche, tra cui il collo del piede. La ballerina è rimasta famosa proprio per quello ed anche a telecamere spente la situazione per lei non è stata facile. Le ripercussioni che hanno i commenti di Alessandra Celentano, che fa un’ammissione, spesso, sono pesanti in quanto hanno risonanza in tutta Italia. Per questo motivo Agata, una volta finito il talent, non riusciva nemmeno a comprarsi le scarpe perchè tutti le guardavano i piedi alla ricerca dei suoi difetti tanto decantati dalla Celentano. La ballerina racconta:

“Ero diventata come una scimmietta allo zoo, un fenomeno da baraccone. […] In questo modo si finisce per essere bullizzati”.

“La Celentano è diventata esperta anche di latino” ironizza Agata Reale

Non c’è soltanto Serena nel mirino della maestra in questa nuova fase Serale, ma anche Nunzio che ha realizzato il sogno della Celentano.

“Quest’anno è diventata esperta anche di latino americano”

commenta con ironia Agata Reale aggiungendo che la maestra si sente esperta di tutto.

“Dovrebbe farsi un gran bel bagno di umiltà”

conclude.