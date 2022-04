Carola eliminata da Amici 21: la dichiarazione d’amore a Luigi Strangis

Carola e Luigi: lo straziante saluto della ballerina prima di lasciare la scuola

Giunge a termine anche la quinta puntata del Serale di Amici che ha visto un’unica eliminazione ma molto sofferta. A dover lasciare il talent di Canale5 è Carola Puddu, ballerina di danza classica e allieva di Alessandra Celentano. La ballerina di Amici 21 si è sfidata contro Dario che però ha avuto la meglio. Una volta rientrati in casetta, mentre gli allievi stavano aspettando di sapere il responso ufficiale, Carola si è nascosta nel suo angolino. Qui, lontano da occhi indiscreti, ha aspettato che Luigi Strangis si avvicinasse e così è stato. Lei spontaneamente gli ha subito detto: “Sei bello”. Lui, imbarazzatissimo e con le emozioni sotto controllo per la glicemia, ha glissato e l’ha buttata sul ridere. Ma Carola ha continuato e giocandosi il tutto per tutto gli ha detto:

“Non avrei mai pensato di innamorarmi. Perché non avendolo mai vissuto era più una cosa mentale”.

La ballerina di Amici 21 ha ricevuto una proposta di lavoro

Una volta riuniti tutti gli allievi nella solita scalinata Maria De Filippi ha dato loro il verdetto: tra Carola e Dario a dover lasciare la scuola è la ballerina. Lacrime e abbracci con i compagni prima di iniziare a preparare le valigie. Un ultimo abbraccio speciale di nuovo a Luigi Strangis, dicendogli che è bello aver fatto pace. Lei si era allontanata da lui per provare a dimenticarlo, in quanto non corrisposta. In mezzo a tutte le lacrime però prima di andare via Maria De Filippi ha dato un’incredibile notizia alla ballerina. Il coreografo del Balletto di Roma ha scelto Carola per il ruolo di Giulietta nello spettacolo che partirà da ottobre. Felicissima per la notizia Carola incontrerà in settimana il coreografo insieme alla maestra Celentano.

Com’è andata la quinta puntata del Serale per Carola

Dopo aver ricevuto dure parole da Alessandra Celentano stasera Carola è riuscita finalmente a sbloccarsi. La ballerina di Amici 21 per la prima volta si è lasciata andare e di conseguenza ha ballato meglio. A pensarla così è stata proprio la maestra Celentano ma anche Luigi Strangis. Anche Carola, infine, ha detto: