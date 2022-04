Amici 21, Rudy Zerbi spara a zero su Albe: “Superficiale e senza maturità”

Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida all’allievo: “Riuscirà a dimostrare maturità?”

Mancano soltanto due giorni alla quinta puntata del Serale e i professori continuano a mandare guanti di sfida come se piovesse! Durante la puntata del daytime di oggi a lanciarne uno nuovo è stato Rudy Zerbi e l’ha indirizzato ad Albe, cantante e allievo di Anna Pettinelli. La prova richiesta è stata definita dal professore “impegnata”. Il brano è “La donna cannone” di Francesco De Gregori su cui Albe e lo sfidante LDA potranno scrivere, come al solito, le barre. Nella lettera di motivazione inviata all’allievo di Amici 21 Rudy non risparmia una valanga di critiche. In particolare secondo il docente Albe ha un approccio troppo da “ca**eggio” che alla lunga diventa “stucchevole e superficiale”. Con questa prova si aspetta dunque uno sguardo sul mondo più serio. Poi Rudy conclude:

“Albe riuscirà a dimostrare una maturità che a mio avviso non ha?”.

Albe replica alle accuse dell’insegnante: “Mi dà fastidio e non mi considero leggero”

Dopo un profondo e difficile momento di sconforto Albe stavolta è riuscito a non farsi abbattere. L’allievo di Anna Pettinelli, tuttavia, non ha potuto nascondere di non aver apprezzato le parole che Rudy Zerbi gli ha rivolto. Albe si è detto molto dispiaciuto del fatto che il professore non abbia visto la parte seria di lui che esiste. “Non mi considero leggero” ha aggiunto l’allievo di Anna Pettinelli. Tuttavia Albe ha spiegato che secondo lui essere leggeri, con i tempi duri che si vivono oggi, è una cosa fondamentale e bella. Altra cosa è invece la superficialità.

“Mi dà fastidio che abbia detto che ca**eggio sul palco e che non ho maturità”

ha poi aggiunto l’allievo di Amici 21 dispiaciuto. Albe ha però promesso di impegnarsi al massimo per la nuova sfida voluta dal docente.

Il guanto di sfida di Rudy Zerbi: c’è chi apprezza e chi no

Tutti gli allievi di Amici 21 erano presenti nel momento in cui è arrivato il guanto di Rudy Zebi, che è stato asfaltato da Lorella Cuccarini. Sissi ha preso le difese di Albe dicendo: “Tutti confondono leggerezza e superficialità”. Invece lo sfidante LDA, allievo di Rudy Zerbi, si è mostrato entusiasta della sfida che dovrà affrontare contro Albe. LDA, che in questi giorni è più carico che mai, ha detto che questa non è una canzone ma “la canzone” e che farà bene a tutti e due.