Antonino Spinalbese a Storie Italiane: “La malattia mi ha fatto sentire solo”

Antonino Spinalbese e il racconto choc della malattia autoimmune della quale soffre

Lunga intervista dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, venerdì 15 aprile 2022: Antonino Spinalbese, lo ricordiamo, qualche tempo fa ha confessato di soffrire di una malattia rara. E oggi nella trasmissione del mattino di Rai1 si è raccontato a cuore aperto dichiarando: “Ho deciso di parlare della mia malattia perchè per la prima volta mi sono sentito solo…”. Ha poi aggiunto:

Ho pensato che raccontare del mio problema di salute avrebbe potuto aiutare tanti ragazzi e ragazze che magari vivono la stessa situazione.

“A me piace fare del bene perchè aumenta il mio ego, sono sincero, fare del bene mi fa sentire meglio. E’ stata mia mamma ad educarmi a voler bene per volersi bene” ha ammesso inoltre.

Eleonora Daniele e la malattia del suo ospite: “Fare un video è stato un atto di coraggio”

La conduttrice di Storie Italiane ha quindi commentato: “Ritengo che scegliere di raccontare tutto in un video sia stato un atto di coraggio”, con Antonino Spinalbese che ha replicato: “Non è stato facile…”.

Mi sono sempre sentito un super erore a livello di salute, non ho mai avuto problemi perciò quando ho iniziato ad accusare dei dolori mi sono insospettito

ha dichiarato successivamente, ricordando il periodo trascorso in ospedale durante il quale gli hanno appunto diagnosticato la malattia autoimmune della quale purtroppo soffre.

Antinino Spinalbese e la figlia avuta con Belen Rodriguez: “Essere padre non è subito capibile”

Nel corso dell’intervista si è parlato ovviamente anche di Luna Marì, la bambina nata dalla sua storia con Belen. “Essere papà non è una cosa subito capibile diciamo” ha ammesso, non nascondendo di aver temuto che la sua malattia potesse in qualche modo complicare il tutto.

Momento di commozione, pochi minuti dopo, quando la regia ha mandato in onda video e foto della figlia: Spinalbese non è riuscito a trattenere le lacrime e ha confessato