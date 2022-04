Antonio Zequila, retroscena su Jeremias Rodriguez: “Voleva chiamare l’avvocato”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 8, 2022 , in Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, Jeremias preso di mira da un ex naufrago: “Voleva abbandonare il gioco”

Antonio Zequila è stato il primo naufrago ad essere stato eliminato da quest’ultima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. E proprio in queste ultime ore ha rilasciato un’interessante intervista al portale SuperGuidaTv.it. In questa occasione è tornato a parlare del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez svelando un succoso retroscena:

“Ha inveito contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato…”

L’attore ha poi dichiarato che il naufrago argentino avrebbe addirittura insultato il programma.

Antonio Zequila senza freni dopo l’eliminazione: “Naufraghi hanno parlato male di me? Perchè sono famoso”

Il collega di SuperGuidaTv.it ha poi fatto notare all’attore che a L’Isola dei Famosi è stato molto criticato da diversi naufraghi. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha subito dichiarato che con tutta probabilità è stato preso di mira da alcuni concorrenti solo perchè più famoso di loro:

“Ero uno dei più famosi. Quelli che hanno parlato male di me sono tutti ragazzi giovani alle prime armi…”

L’ex concorrente, che giorni fa ha lanciato gravi accuse su Jeremias, ha poi dichiarato che invece il naufrago con cui ha più legato è stato Marco Melandri: “Con lui c’è stata affinità elettiva dal punto di vista degli affetti…”

Lory del Santo non ha convinto l’attore: “E’ molto determinata”

Successivamente il redattore di SuperGuidaTv.it ha chiesto all’ex naufrago chi è il più stratega a Cayo Cochinos tra i vip ancora in gara. E quest’ultimo ha subito fatto il nome della fidanzata di Marco Cucolo, asserendo senza indugio alcuno di credere che sia molto determinata ad arrivare all’obiettivo finale (vincere il reality):

“Le strategie prima o poi vengono smascherate dal pubblico a casa. Più che di strategia parlerei di determinazione…”

Le ha poi dato della stucchevole senza troppi convenevoli, soprattutto perchè ha dichiarato che farebbe un po’ troppo la maestrina senza poterselo però permettere: “Fa un po’ l’insegnante di etica morale anche se finisce per diventare stucchevole…” Insomma anche in questa occasione l’attore ha dimostrato di non avere tanti peli sulla lingua.