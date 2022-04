Ascolti, Isola dei Famosi piegata da Don Matteo: serata complicatissima

Ascolti, serata complicata per L’Isola dei Famosi: solo 2,4 milioni di spettatori

Ieri sera è stata una puntata appassionante quella dell’Isola dei Famosi andata in onda su Canale5 prima della Pasqua. Ma quanti sono stati i telespettatori che hanno assistito alle vicende dei naufraghi alle prese con la fame e la sete? Sono stati per l’esattezza 2.394.000 spettatori pari al 16.6% di share. Ieri i presenti in studio si sono divertiti mettendo alla prova Clemente Russo con la piccola imbarcazione al fine di raggiungere la sua bella moglie e poi c’è stata la prova del girarrosto e anche l’atteso confronto tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez.

Don Matteo non sfonda, ma riesce a battere Ilary Blasi: gli ascolti tv

Nonostante la puntata del reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi non abbia sfondato in termini di ascolti tv e auditel, il diretto competitor ovvero Don Matteo 13 non ne ha approfittato e infatti i telespettatori che si sono messi davanti al televisore per assistere alle vicende di Terence Hill e Raoul Bova sono stati esattamente 5.044.000 spettatori pari al 24.5% di share. Nonostante il ritiro di Jovana dal programma e tante altre cose successe, la conduttrice è stata battuta dalla fiction di Rai1 ed è un vero peccato dato che è la migliore edizione isolana da molti anni a questa parte.

Auditel di ieri sera, giovedì 14 aprile: tutti i dati degli altri programmi tv

Ma quali sono stati gli ascolti tv e i dati auditel di ieri sera, giovedì 14 aprile, per quanto riguarda gli altri programmi andati in onda? Su Rai2 il film comico Si accettano miracoli con Alessandro Siani ha divertito 731.000 spettatori con uno share pari al 3.5% mentre su Rai3 il film su Stefano Cucchi Sulla mia pelle ha appassionato davanti al televisore solo 465.000 spettatori con uno share del 2.2%. Dritto e Rovescio su Rete4 ha convinto esattamente 932.000 spettatori con il 5.7% di share mentre su Italia1 il film Io vi troverò ha appassionato ben 1.167.000 spettatori con il 5.4%. Sono stati, invece, 936.000 gli spettatori di Piazza Pulita su La7 e Roma-Bobo Glimt ha appassionato 1.081.000 spettatori (4.9% di share). Infine Segnali dal futuro sul Nove solo 199.000 spettatori (1% di share).