Nero a metà 3, Miguel Gobbo Diaz anticipa: “Succederà qualcosa tra Malik e Alba”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 10, 2022 , in Serie & Film Tv

Anticipazioni Nero a metà 3, l’attore di Malik: “Con Alba legame profondo che si evolverà”

Domani andrà in onda la seconda puntata della fiction di Rai1 con protagonista l’ispettore Carlo Guerrieri interpretato da Claudio Amendola, Nero a metà. Nel cast accanto al noto attore romano c’è anche il giovane attore Miguel Gobbo Diaz che impersona il poliziotto Malik Soprani. Nelle prime due stagioni questo personaggio ha sempre avuto una forte attrazione con Alba, figlia dell’ispettore ed impersonata da Rosa Diletta Rossi ma adesso le cosa stanno diversamente. La ragazza è ancora innamorata ma il giovane poliziotto, invece, ha una storia con la psicologa Monica. Tuttavia, nelle fiction i colpi di scena sono dietro l’angolo e l’attore, ospite oggi a Da noi a ruota libera, ha anticipato come si evolverà il rapporto tra Alba e Malik:

“C’è un legame ancora molto profondo vediamo cosa succederà domani non perdetelo.”

Miguel Gobbo Diaz ospite da Francesca Fialdini fa una triste confessione: “Mi offrivano solo ruoli da delinquente”

L’attore di Malik in Nero a metà 3 a Da noi a ruota libera non ha fornito solo delle piccole anticipazioni sulla fiction ma si è sbilanciato anche sulla sua carriera rivelando che prima di arrivare in una fiction così importante con un ruolo da co-protagonista ha subìto delle discriminazioni. L’attore ha confessato a Francesca Fialdini:

“Mi offrivano solo ruoli negativi come spacciatori, delinquenti ma io non mi sono arreso e poi eccomi qua.”

Aggiungendo che addirittura a volte molte persone, vedendolo di colore, si stupivano che parlasse bene l’italiano o addirittura il veneto.

Nero a metà, spoiler sulla trama della seconda puntata: ci sarà una new entry sconvolgente

L’appuntamento con la seconda puntata della fiction è per domani sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1. Dalle anticipazioni sulla trama si scopre che al centro ci sarà il rapporto tra Malik e Alba e la gelosia della sua nuova compagna Monica mentre Guerrieri continuerà ad indagare sulla scomparsa dell’ex moglie. Questa terza stagione, tuttavia, ha ampliato il suo registro inserendo anche molti momenti comici, novità voluta da Claudio Amendola e proprio per questo ci sarà l’ingresso di un nuovo sconvolgente personaggio che ha il volto di Caterina Guzzanti. Insomma si preannuncia che se ne vedranno delle belle.