Avanti un altro, vincita record! Paolo Bonolis sorprende tutti con un gesto

Gran trionfo ad Avanti un altro! Sfiorati i 215 mila euro di vincita

E’ una serata di gloria per Barbara, la concorrente che questa sera ha sbancato il jackpot ad Avanti un altro! La donna è infatti arrivata fino al gioco finale del game show di Canale Cinque, dove ha lottato con le unghie, i denti e tanta bravura per vincere i suoi 99mila euro. Ma nonostante un trionfo con pochissimi precedenti, resta un po’ di amaro in bocca per quanto accaduto nel format di Mediaset, visto che la campionessa di serata è arrivata ad un secondo dal vincere 215mila euro, il bottino massimo per la serata. Grande soddisfazione per Barbara, ma anche per il padrone di casa Paolo Bonolis, che si è alzato in piedi raggiante dal posto di comando per abbracciare e congratularsi con la bravissima campionessa, che in soli tre tentativi è riuscita a portare a casa il ricco montepremi. Bravissima!

Paolo Bonolis e il rammarico: “Per un pelo non portava a casa il massimo”

Il successo ottenuto da Barbara questa sera sarà ricordato per molto tempo ad Avanti un altro, con la donna che ha vinto quasi 100 mila euro ed è arrivata davvero a briciole dal portare a casa la cifra record da 215 mila euro. La domanda decisiva, quella finale, è stata quella riguardante le origini, settentrionali o meridionali della ultima Miss Italia. Al primo tentativo Barbara ha fallito proprio sul più bello, ammettendo: “Non lo sapevo”. Il secondo giro è stato invece quello giusto, con la campionessa che ha ricordato la risposta da dare per uscire vincitrice. Si rammarica Paolo Bonolis: “Per un pelo non portava a casa 215 mila euro”.

Succede di tutto nel programma di Canale Cinque: il divertente finale di qualche giorno fa

Questa sera la puntata di Avanti un altro ha regalato una enorme gioia alla campionessa, capace di vincere 99 mila euro. Come abbiamo visto, il gioco finale del contrario si è confermato ancora una volta spinoso, visto che è basata una sola domanda per far saltare all’aria un trionfo da addirittura 215 mila euro. Nei giorni scorsi addirittura un concorrente, colto da un misto di confusione ed emozione è scoppiato a ridere davanti a Paolo Bonolis, che è rimasto senza parole davanti al divertente avvenimento.