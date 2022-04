Ballando con le stelle 2022, concorrenti: Diva e Donna rilancia un rumor

Monica Marangoni alla corte di Milly Carlucci? L’ultima indiscrezione

Nella prossima stagione televisiva è confermatissimo Ballando con le stelle dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso. Tuttavia c’è da dire che non è ancora dato sapere se andrà in onda in autunno o in primavera. In base a diverse indiscrezioni pare che la Rai starebbe spingendo per la primavera, così da evitare la Coppa del Mondo che si terrà a dicembre. Nonostante sia ancora comunque lontano l’inizio del talent show vip i rumor sul possibile cast già impazzano sui giornali ed online. E sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna è stato confermata l’indiscrezione lanciata giorni fa da TvBlog.it sul fatto che la famosa giornalista e conduttrice del programma intitolato L’Italia con voi su Rai Italia sia in lizza.

Ballando con le stelle, la giornalista vuole partecipare: il rumor di Diva e Donna

Il magazine edito da Cairo Editore ha poi riportato di essere venuto a conoscenza che Monica Marangoni starebbe facendo davvero di tutto pur di entrare nel cast del talent show di Milly Carlucci, la quale è sempre al centro dei rumor:

“Lei pare abbia davvero questo sogno nel cassetto: vorrebbe tanto partecipare allo show del sabato sera di Rai1…”

Adesso bisogna proprio vedere se la famosa giornalista riuscirà a convincere la conduttrice ad arruolarla nel suo programma. Ce la farà?

Ballando anticipazioni: ecco perchè la giornalista vorrebbe tanto partecipare

Diva e Donna ha poi rivelato che il motivo per cui Monica Marangoni vorrebbe tanto partecipare alla prossima edizione del talent show vip di Rai1 pare sia legato al fatto che riuscirebbe finalmente a far conoscere una parte di sè ancora sconosciuta al pubblico a casa:

“Quel palco, è il suo ragionamento, lo darebbe la possibilità di farsi conoscere dal suo pubblico in maniera diversa…”

E in effetti questo show ha rappresentato per tanti una vera e propria occasione per farsi conoscere fuori dalla loro comfort zone. C’è inoltre da segnalare che non è certo l’unico nome accostato al cast dello show di Milly. Tutti questi rumor verranno presti confermati o smentiti? Al momento la giornalista non ha proferito parola in tal senso.