Ballando con le stelle 2022: famosa giornalista nel cast di Milly Carlucci?

Ballando con le stelle 2022, Milly Carlucci riceve un appello: nel cast potrebbe esserci Monica Marangoni

Milly Carlucci ha appena archiviato la sua esperienza a Il cantante mascherato ed è già catapultata nella prossima edizione di Ballando con le stelle, in queste ore infatti ha ricevuto l’appello di una nota giornalista, Monica Marangoni per il suo show del sabato sera. La conduttrice in un’intervista concessa a TvBlog, infatti, ha rivelato:

“Mi piacerebbe tantissimo partecipare a Ballando con le stelle. È un sogno che coltivo da un pò di tempo; è un programma che consente di mettersi in gioco, mi sentirei adatta e mi darebbe la possibilità di farmi conoscere al pubblico in maniera diversa.”

Milly Carlucci riceve l’appello di Monica Marangoni per Ballando con le stelle: “La stimo da sempre è la numero uno”

Monica Marangoni durante l’intervista a Blogo non solo ha espresso il desiderio di essere tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle ma ha anche speso delle bellissime parole su Milly Carlucci. La conduttrice ha dichiarato:

“Stimo Milly Carlucci da sempre, è una numero uno. Ci siamo confrontate l’anno scorso, ma alla fine non siamo riusciti a concretizzare. Di sicuro io mi riproporrò.”

Monica Marangoni è una conduttrice che da tempo lavora in Rai per anni è stata il volto di Uno Mattina accanto a Tiberi Timperi ma ha condotto anche altri programmi di informazione e attualità ed adesso vorrebbe cimentarsi nel talent di Rai1. Milly Carlucci nel cast di Ballando con le stelle avrà anche Monica Marangoni?

Ballando prossima edizione, Milly Carlucci al lavoro nella scelta dei concorrenti

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato che Ballando con le stelle tornerà in onda in autunno. Mentre in queste settimane si sono rincorse le indiscrezioni su altri possibili concorrenti di Ballando come Bianca Guaccero ed Enrica Bonaccorti.