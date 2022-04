Big Show anticipazioni stasera, 21 aprile: sfida difficilissima per Enico Papi

Ospiti della terza puntata di Big Show: tutto quello che vedremo

E’ tempo di tornare al timone del suo Big Show per il conduttore romano. Questa sera infatti il format di Canale Cinque, nella nuova prima serata del giovedì anziché del venerdì, farà nuovamente capolinea sul piccolo schermo con la terza puntata del format. E ovviamente non mancheranno le solite emozioni ed ore di divertimento, con Enrico Papi pronto a dirigere la serata tra scherzi, siparietti divertenti e anche attimi di commozione, come abbiamo già avuto modo di vedere nel corso delle scorse settimane. Questa sera vedremo come ospiti importanti nomi della scena musicale italiana, visto che saranno presenti nel programma di Mediaset Ron e Ivana Spagna. Parliamo di due celebrità che sicuramente fungeranno da calamita per il pubblico che ha vissuto l’adolescenza e la gioventù tra gli anni ’70 e ’80 e che avranno quindi la possibilità di gustarsi questo momento amarcord.

Enrico Papi al comando della serata: grande sfida contro Rai 1

Se le prime due puntate non hanno portato in dote gli ascolti attesi e sperati, con due sconfitte contro Rai1, questa sera il programma affidato ad Enrico Papi incontrerà un altro avversario molto complicato. Anzi, probabilmente il più ostico che possa esserci in questo momento, visto che il primo canale risponderà con la quarta puntata di Don Matteo e sarà la serata dello storico addio di Terence Hill. E’ facilmente intuibile dunque che milioni di telespettatori seguiranno con grande attenzione e curiosità quanto accadrà nella popolare fiction campione di ascolti. Per Canale Cinque la sfida è di quelle ardue.

Big Show prova a rialzarsi: lo storico non sorride al format

Questa sera Big Show proverà dunque a risollevarsi dopo il crollo della scorsa settimana contro la Via Crucis. C’è da dire che il programma di Mediaset non è neanche fortunatissimo per quanto riguarda gli incroci auditel, visto l’importantissimo evento che si è ritrovato ad affrontare la scorsa settimana e la puntata speciale di stasera di Don Matteo. Anche gli ascolti della fiction però sono apparsi in calo nelle ultime due puntate e questo può lasciare aperto qualche piccolo spiraglio per Enrico Papi, che con le commoventi storie raccontate nel suo programma ha comunque colpito i telespettatori.