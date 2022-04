Big Show, Cristina D’Avena annuncia cose mai viste: “Livelli di follia”

Cristina D’Avena pronta a tutto per il programma: “Sono vittima di una banda di matti”

Tutto è pronto per una nuova puntata di Big Show stasera in prima serata, come sempre dalle 21:30 circa, su Canale5. La vera rivelazione di questo programma però è sicuramente Cristina D’Avena, la voce dei cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni. Intervistata dal settimanale Tele Sette Cristina confessa di divertirsi molto a Big Show. Ma aggiunge che si aspettava di dover affrontare un’esperienza più tranquilla. Invece è salita a metri e metri d’altezza, l’hanno fatta salire su una piattaforma, l’hanno vestita come una fatina e l’hanno perfino legata ad un gancio con un’imbracatura complicata.

“Lo ammetto, sono vittima di una banda di matti”

commenta la cantante. Poi parlando di Enrico Papi aggiunge: “Lo conoscevo già ma non pensavo potesse arrivare a simili livelli di follia”.

L’amore del pubblico per la cantante dimostrato anche a Big Show: “Che brividi”

Per Cristina D’Avena il tempo sembra non passare mai. Infatti è amata da nonni, genitori e figli. Chiunque impazzisce per lei ed anche nel corso delle puntate di Big Show la cantante è riuscita a stupire tutti. Nonostante i bassi ascolti di Big Show l’esperimento di farsi affiancare da Cristina D’Avena per Enrico Papi può dirsi certamente riuscito. Indimenticabili sono gli occhi di stupore del pubblico in sala la prima volta che il conduttore l’ha annunciata. E proprio sull’affetto del pubblico Cristina D’Avena dice:

“Che brividi! Ciò che mi rende più felice è l’amore del pubblico, devo tutto a chi mi segue. Si deve cercare di guardare il mondo con occhi infantili”.

I rimpianti di Cristina D’Avena: “Puoi perdere pezzi importanti della tua vita”

Infine Cristina D’Avena dopo aver parlato di Big Show si è concessa qualche confessione sulla sua vita privata nonostante solitamente sia molto riservata. La cantante si è detta estremamente grata e soddisfatta dell’enorme successo ottenuto nel corso della sua vita. Tuttavia, come in ogni cosa, c’è il rovescio della medaglia. Infatti Cristina dice:

“A volte puoi perdere dei pezzi importanti della tua vita”.

La cantante ha poi deciso di scendere nei dettagli ed ha spiegato che per lei il riferimento è all’avere dei figli.