Carlo Conti, sorpresa a The Band: “Nella finale accadrà qualcosa di inedito”

Il presentatore annuncia il colpo di scena: “Le band porteranno in gara un pezzo inedito”

Manca sempre meno al gran ritorno in scena di Carlo Conti. L’amatissimo conduttore Rai a partire dal 22 aprile sarà nuovamente davanti al proprio pubblico, visto che prenderà il via il nuovo show musicale The Band, dove a farla da protagonisti saranno appunto dei gruppi. Una nuova scommessa quella che il presentatore toscano ha scelto di portare sul piccolo schermo, una esperienza collegata direttamente alla sua giovinezza, quando tra radio e tanta buona musica faceva scorrere il tempo e coltivava la sua passione per le note. Da venerdì i fan del toscanaccio potranno godersi l’ultima creazione del conduttore, che nel corso di una intervista al settimanale Chi ha rivelato anche una sorpresa:

Non c’è la voglia di ottenere un contratto degli artisti, ma solo di suonare nelle cantine e nei locali. Poi magari un giorno li rivedremo, ma è una cosa secondaria. Nella serata finale le band porteranno sul palco un loro pezzo inedito

The Band, il padrone di casa chiarisce: “Non ci saranno soldi in palio”

Quello pronto a sbarcare in tv a partire dal 22 aprile è un programma per certi versi anomalo. Grazie a Carlo Conti il pubblico riuscirà ad ascoltare tanta bella musica nata dalla passione di persone che non hanno avuto la fortuna di poterne fare un mestiere. The Band, inoltre, non metterà denaro sul piatto, come svelato dal presentatore Rai nel corso di una curiosa intervista a Chi: “Qui non si vince nulla, non cerco i nuovi Pink Floyd. Non ci sono in palio soldi o contratti, solo la soddisfazione di tornare a fare musica dal vivo, di potersi esprimere davanti a un pubblico vero” -ha confermato il volto noto televisivo – .

Carlo Conti ricorda una grande esperienza: “Ho avuto una bella fortuna”

Il presentatore originario di Firenze non è solo tra i migliori nel suo campo, ma è anche un grande esperto di musica. Mentre prepara il debutto con The Band e un ritorno a sorpresa, il conduttore, intervistato da Chi, è tornato a parlare della sua esperienza da conduttore di Sanremo, risalente al periodo 2015-2017: “Ho avuto una bella fortuna con giovani come Gabbani, Irama, Mahmood ed Ermal Meta, in quel contesto si sceglie il brano. Mi dispiace solo non aver avuto una donna tra questi”.