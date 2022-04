Carlo Conti, per lui non solo The Band: pronto un grande ritorno su Rai1

Al via il debutto di The Band: poi il conduttore torna con un vecchio format

Mancano ormai pochi giorni per l’arrivo di The Band su Rai1. La prima puntata del nuovo programma di Carlo Conti andrà in onda venerdì 22 aprile in prima serata, dalle 21:25 circa, su Rai1. Prima del debutto di questo nuovo show all’insegna della musica e delle band italiane, con grandi nomi di tutor e giudici, il conduttore ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui Carlo Conti ha presentato il nuovo progetto, svelando anche retroscena e dando qualche anticipazione. Carlo Conti definisce The Band una sperimentazione, di quelle che piacciono tanto a lui ma anche al direttore di Rai1 Stefano Coletta. Per lui però non c’è solo questo programma all’orizzonte. Infatti il conduttore dice:

“Presto riproporremo Top 10 in modo più ampio”.

Al momento tutto tace sulla data del ritorno del divertente programma che univa diverse generazioni davanti alla tv nel tentativo di azzeccare i posti delle diverse classifiche.

Carlo Conti parla dei giurati del nuovo programma e su due di loro: “Mi hanno fatto un grande regalo”

Non solo band musicali nel nuovo show di Carlo Conti, ma musica anche dietro le quinte e in studio. Per quanto riguarda il dietro le quinte ad affiancare le 8 band ci saranno altrettanti tutor. Ma non tutor qualunque, bensì grandi nomi della musica italiana. Si tratta di Marco Masini, Giusy Ferreri, Enrico Nigiotti, Dolcenera, Irene Grandi, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina e Rocco Tanica. Per quanto riguarda invece la giuria Carlo Conti a The Band è riuscito ad avere Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento. Parlando di loro il conduttore dice:

“Asia Argento ha grinta. Carlo Verdone ha cultura musicale e Gianna Nannini saprà dare grandi consigli e di certo non avrà remore nel dire ciò che pensa. Carlo e Gianna mi hanno fatto un grande regalo con la loro presenza”.

Come sono stati scelti i concorrenti di The Band: lo rivela il conduttore

Infine nel corso dell’intervista Carlo Conti spiega cosa cercava nelle band che avrebbero fatto da protagoniste al suo nuovo show. “Freschezza, genuinità e voglia di divertirsi” spiega Carlo Conti che spiega quanto ciò debba essere alla base di ogni gruppo musicale. Le band selezionate sono diverse per età, genere e tipologia di musica. Come spiega Carlo Conti non cercavano la band che vincesse un contratto discografico ma quella che sappia trasmettere di più la propria voglia di suonare.