Carlo Verdone perchè fa il giudice a The Band? “Ecco cosa voglio”

L’attore pronto per l’esperienza come giurato nel programma condotto da Carlo Conti

E’ tutto pronto per la prima attesissima puntata di The Band, che Carlo Conti condurrà oggi, venerdì 22 aprile 2022, su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. Tre nomi d’eccezione in giuria: Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini. E proprio il primo ha spiegato cosa si aspetta dalla sua partecipazione allo show: in un articolo pubblicato da Il Messaggero, sono riportate infatti alcune dichiarazioni che ha rilasciato negli ultimi giorni, quali “Ora mi fermo e cerco nuovi talenti”. Il meccanismo del programma prevede infatti la scelta di nuove band da lanciare nel mondo della musica: a sfidarsi, com’è noto da tempo, saranno in sedici, ma già alla fine della serata di oggi rimarranno in otto; tutte e otto le band selezionate stasera proseguiranno poi il percorso fino alla quinta ed ultima puntata, che andrà in onda tra un mese esatto.

Carlo Verdone: “Voglio individuare le band che meritano e offrire loro una possibilità”

Sempre in un pezzo pubblicato dalla testata giornalistica citata nel paragrafo precedente si legge che l’attore sul suo ruolo di giudice a The Band ha dichiarato anche: “Voglio individuare chi merita e offrirgli una possibilità”. Carlo Verdone ha fatto anche una promessa, ossia quella di non dare a nessuno dei gruppi in gara un voto basso.

Nel corso della puntata di questa sera, come anticipato nel paragrafo precedente, tutte e sedici le band verranno valutate: le otto che accederanno al secondo appuntamento verranno poi giudicate con voto pubblico dai tutor (ogni coach, però, non voterà il gruppo a lui affidato, ovviamente) e con voto segreto dei tre giurati, come il padrone di casa del programma ha spiegato.

“Faccio il giurato nello show condotto da Carlo Conti per divertirmi”, le dichiarazioni dell’attore

Su La voce d’Italia leggiamo invece che Carlo Verdone ha annunciato di volersi divertire molto a partire da stasera nello show di Rai1, spiegando di essersi preso un anno sabbatico dalla scrittura cinematografica. Ha svelato inoltre di aver consigliato a tutti i gruppi in gara di “non presentarsi come se fossero al supermercato”, asserendo che anche il look conta ma non sarebbe giusto tentare, per esempio, di imitare band già famose come i Maneskin.