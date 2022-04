Claudio Amendola, che rivelazione: per Margherita Vicario è speciale perché…

Nero a metà 3, Margherita Vicario fa una rivelazione sull’attore romano: “È un mio porta fortuna”

La fiction di Rai1 è già giunta alla sua terza stagione e nel cast c’è anche il personaggio della poliziotta Cinzia Repola che il volto di Margherita Vicario. L’attrice, che è anche una cantante infatti è sua la colonna sonora, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha fatto un’incredibile rivelazione su Claudio Amendola, attore protagonista della fiction nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri. L’attrice ha rivelato:

“Quando lavoro con lui è destino succede sempre qualcosa di magico. Tra di noi c’è un grande rapporto di affetto, del resto è il mio ‘papà artistico’. Mi ha lanciato come attrice anni fa e ora continua a portarmi fortuna.”

Infatti negli anni scorsi lei ha avuto il ruolo di Nina Scaramozzino nella celebre serie di Canale 5 I Cesaroni.

L’attrice di Cinzia nella fiction di Rai1 svela: “Voglio che il pubblico mi conosca anche come cantante”

Figlia e nipote d’arte, il padre è il regista Francesco Vicario mentre i nonni erano l’attore e regista Marco Vicario e l’attrice Rossana Podestà, l’attrice romana negli anni ha recitato in molte fiction di successo, oltre alla già citata I Cesaroni anche in R.I.S-Delitti imperfetti, I Borgia e Un passo dal cielo. Tuttavia la giovane dal 2011 ha intrapreso parallelamente anche una carriera come cantante ed infatti è salita sul palco dell’Ariston quest’anno duettando nella serata delle cover con La Rappresentante di Lista. Sua è anche la voce nella colonna sonora di Nero a metà 3. Infatti, l’attrice, sempre stando a quanto riporta il settimanale suddetto, ha rivelato:

“Per me questo è un grande trampolino di lancio per affermarmi anche come nella musica, voglio che il pubblico non mi conosca più soltanto come attrice ma anche come cantante.”

Anticipazioni Nero a metà 3 puntata di questa sera: cosa succederà nella trama della fiction di Rai1

Questa sera, lunedì 18 aprile, andrà in onda la 3^ puntata di Nero a metà 3. Dalle anticipazioni sulla trama si apprende che l’ispettore Guerrieri e la sua squadra indagheranno sulla morte del ladro avvenuta sotto casa di Alba. E proprio la giovane medico legale ancora invaghita di Malik cercherà di dimenticarlo uscendo con un altro mentre il poliziotto Soprani sarà in crisi con Monica. L’appuntamento con i nuovi episodi è per stasera a partire dalle 21.25 circa su Rai1.