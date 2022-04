Cristiano Malgioglio ha in serbo una grossa novità: “Sarà fantastica”

Il cantante prepara il ritorno sulla scena musicale: “Ho pronta la hit estiva e sarà fantastica”

Nei mesi scorsi Cristiano Malgioglio si è nascosto dietro la maschera di Soleluna a Il cantante mascherato. Adesso è arrivato il momento di togliersela in tutti i sensi. Il cantante di Ramacca ha concesso una interessante intervista a TV Sorrisi e canzoni, dove ha parlato di tutto, dall’esperienza nel format di Rai Uno fino all’ormai vicinissimo Eurovision Song Contest. E per l’estate l’ex concorrente del GF Vip ha già pronta una bomba musicale, dopo aver rifiutato brani già pronti, come per esempio quello proposto da un cantante reduce da un successo freschissimo a Sanremo:

Ora sono i giovani che vorrebbero scrivere per me. Dargen D’Amico voleva fare una canzone estiva. Ma io la hit per l’estate ce l’ho già: sarà strepitosa. Eurovision? Sto studiando i brani in gara

ha ammesso.

Cristiano Malgioglio e le difficoltà nel programma Rai: “E’ stato terribile”

Il famoso cantautore è reduce dalla bella prova ed esperienza a Il cantante mascherato di Milly Carlucci, dove ha indossato la maschera di Soleluna. Se non fosse stato appunto per la divertente copertura facciale, l’avventura nel format di Rai 1 resterebbe da incorniciare, visto il gran successo raccolto dal cantante, che ancora una volta ha conquistato il pubblico: “Portare la maschera? E’ stato terribile! Era pesantissima e non potevo muovere il collo: mi è venuta la cervicale! Infatti ho chiesto di non fare le prove, studiavo i brani a casa. Ma la maschera era chic, molto Hollywood, mi sentivo Carmen Miranda” – ha raccontato Cristiano Malgioglio in una intervista a Sorrisi – .

Eurovision Song contest, Malgy è pronto a tornare: “Farò parte di una coppia esplosiva”

Archiviata l’esperienza su Rai 1 nei panni di Soleluna l’ex concorrente del GF Vip si prepara a rimettere le cuffie per commentare quello che accadrà all’Eurovision Song Contest. Al fianco di Cristiano Malgioglio troveremo ancora una volta Gabriele Corsi e andrà così a riformarsi lo stesso duo che ha raccontato lo storico successo dei Maneskin dello scorso anno: “Sto studiando i brani: il cantante inglese ha un bel falsetto, il Portogallo e la Romania sono forti. Ma, Italia a parte, per ciò che sta passando con la guerra il mio cuore batte per l’Ucraina. Io e Gabriele siamo una coppia esplosiva” – ha svelato il cantante a pochi giorni dal super evento che si terrà a Torino – .