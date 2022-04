Diavoli 2 su Sky, trama 1^ puntata: il ritorno di Dominic mette in crisi Massimo

Spoiler prima puntata del 22 aprile: Massimo stringe accordi con nuovi soci, ma Dominic…

Venerdì 22 aprile, in prima visione assoluta su Sky Atlantic, andrà in onda la prima puntata di Diavoli 2. Il financial thriller con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey tornerà a tenere compagnia al pubblico italiano con 8 episodi inediti, i primi due dei quali saranno trasmessi domani a partire dalle 21:15. Prodotta da Sky Italia e Lux Vide, la serie tv sarà ambientata circa quattro anni dopo il finale della prima stagione, quando Massimo Ruggero, dopo aver sventato il piano di Dominic Morgan contro l’euro, è diventato CEO dell’NYL. Nel 2016, con la Brexit alle porte e Donald Trump immerso nella lotta per diventare presidente USA, Massimo intraprenderà una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Messo in discussione dal board, tuttavia, il protagonista riceverà l’inaspettata visita del suo ex mentore che lo metterà in guardia dai nuovi soci.

Diavoli 2 al via su Sky, spoiler primi episodi: una pericolosa minaccia cambia i piani del protagonista

Proseguendo con le anticipazioni sulla prima puntata scopriamo, dunque, che Massimo, ancora sconvolto dalla morte di Sofia, si ritroverà completamente solo. Ormai lontano dai “Pirati” e isolato nel suo appartamento londinese, l’uomo riceverà la visita di Dominic. Quest’ultimo, infatti, lo costringerà a rivalutare la politica di “Chinamerica”, spingendolo a riflettere sui reali obiettivi dei suoi nuovi soci. Stando allo spietato esperto di finanza, infatti, i partner cinesi starebbero semplicemente sfruttando l’appoggio di Massimo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e Stati Uniti per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Il personaggio interpretato da Alessandro Borghi, che di recente ha svelato le differenze con la prima stagione, si ritroverà a mettere in dubbio tutto e tutti. L’unica opzione per proteggere se stesso e i suoi amici, a quel punto, si rivelerà quella di allearsi con Dominic, ma sarà davvero la scelta giusta?

Le new entry della seconda stagione: il cast si arricchisce di tre personaggi regolari

La trama della prima puntata di Diavoli 2, scendendo più nel dettaglio, prenderà il via nel 2020. Con Massimo e Dominic mere ombre in una Milano sconvolta dalla pandemia, la narrazione, grazie ad una serie di salti temporali costruiti ad hoc, tornerà quindi nel 2016. Ad arricchire il già variegato cast della prima stagione, inoltre, ci saranno una serie di nuovi volti: Cheng Liwei, fine stratega il cui obiettivo primario sarà quello affermare l’egemonia cinese, Wu Zhi, Head of Trading della NYL, e Nadya Woycik, una ragazza polacca con spiccate doti matematiche che Dominic prenderà sotto la propria ala protettrice.