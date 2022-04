Dolcenera vita privata: età, altezza, vero nome e cognome, fidanzato, instagram

Chi è Dolcenera, tutto sulla cantante: età, altezza e informazioni

Da stasera anche la bravissima e stimata artista Dolcenera sarà tra gli artisti impegnati nella nuova avventura di Rai1 con The Band. La cantante è nata il 16 maggio del 1977 a Galatina e considerata come una delle voci più espressive della musica italiana, è alta 158 cm e pesa 47 Kg ed è del segno zodiacale del Toro. E’ una artista in grado di mescolare la musica pop, principalmente leggera, a testi profondi e dalle spiccate doti emotive. Il successo arriva all’inizio degli anni 2000: vince il Festival di Sanremo (nella sezione Nuove Proposte) nel 2003 e diventa da subito un’icona della televisione e amatissima dai giovani di allora. Negli anni si è resa protagonista di grandi successi e si è resa protagonista anche di varie esperienze televisive, come quella di coach di The Voice Senior. Non solo cantante, Emanuela Trane, vero nome della quarantaquattrenne, si è mostrata come artista poliedrica.

La vita privata di Emanuela Trane: chi è il fidanzato Gigi

Non solo tanta musica di qualità, nella vita di Dolcenera c’è da sempre molto spazio anche per l’amore. La cantante pugliese è infatti legata sentimentalmente da ben 25 anni a Gigi Campanile, suo storico fidanzato con cui la convivenza va ormai avanti da tantissimo tempo e in maniera impeccabile. I due si sarebbero conosciuti sulla spiaggia, quando la cantautrice aveva soltanto 18 anni mentre il ragazzo 25 e sarebbe stata proprio lei a muovere il primo passo, attratta e incuriosita dai suoi libri. Negli anni l’eterno fidanzato di Emanuela Trane è diventato anche il suo agente.

Dolcenera torna sul piccolo schermo: parte l’avventura a The Band

Da stasera la cantante, popolarissima su Instagram con un profilo da oltre 200.000 follower, sarà impegnata nella intrigante avventura di Rai Uno, che lancerà in prima serata il nuovo programma The Band. Alla conduzione troveremo il bravissimo Carlo Conti e Dolcenera sarà tutor di uno dei gruppi presenti.