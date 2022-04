Raoul Bova lancia lo spoiler sul ritorno di Don Matteo: “Lui e Don Massimo…”

Don Matteo tornerà? Il nuovo attore: “In futuro potremo vederlo insieme a Don Massimo”

Ci siamo, proprio in queste ore sta iniziando la quinta puntata di Don Matteo 13 che non sarà come le altre. Infatti stasera arriva Don Massimo, il nuovo protagonista a cui presta il volto Raoul Bova. Inizialmente il pubblico aveva storto il naso per l’uscita di scena di Terence Hill ma poi, quando ha saputo che lui stesso aveva scelto di andarsene, le cose sono migliorate. Soprattutto da quando si sa che proprio Terence Hill ha voluto Raoul Bova e gli ha dato il suo assenso per il passaggio di testimone. Tuttavia nella scorsa puntata Don Matteo non è andato via normalmente ma portato da alcuni uomini: potrebbe tornare? A tal proposito intervistato dal settimanale Tele Sette Raoul Bova dice:

“Terence è una bella persona, un’istituzione, sono sempre stato un suo fan. Spero che il pubblico reagisca bene e, perché no, in futuro potremo vedere magari i due sacerdoti insieme”.

“Provo responsabilità” ammette Raoul Bova per il nuovo ruolo

Se c’è una certezza è che Don Matteo non è una serie qualsiasi. Ad oggi è la fiction italiana più storica. L’unica che va in onda da anni e che riesce a far sopravvivere i propri ascolti in un calo generale di vari prodotti. Il merito è di tutto il cast e di tutta la squadra che lavora dietro le quinte ma è chiaro che il punto fondamentale è sempre stato Terence Hill. Per questo Raoul Bova non ha mai nascosto la paura di entrare in questa serie, soprattutto da protagonista.

“Orgoglio e responsabilità. Ecco ciò che provo a far parte del cast di Don Matteo”

commenta l’attore. Raoul aggiunge di sapere quanto il pubblico sia legato alla serie e per questo lui e il suo Don Massimo si sono accostati “con umiltà”.

Don Massimo inizierà con difficoltà

Le cose per Don Massimo, almeno inizialmente, non saranno per nulla semplici. A rivelarlo è lo stesso Raoul Bova durante l’intervista. Il suo personaggio avrà un compito speciale ma verrà guardato con sospetto da tutti. Soprattutto dal maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e dai parrocchiani più fedeli a Don Matteo. Riuscirà il nuovo parroco a conquistare la fiducia della comunità?