Don Matteo 13, trama stravolta? Lo spoiler dell’attrice di Valentina

Emma Valenti sorprende i fan di Don Matteo: “Ecco per chi tifo…”

Tra le new entry di questa tredicesima stagione di Don Matteo troviamo Emma Valenti, giovane e bravissima attrice che ha scombussolato le carte nella serie. La ragazza interpreta Valentina, la figlia del Capitano Anceschi, ovvero Flavio Insinna, che è tornato a recitare nella fiction a distanza di circa quindici anni nel corso della prima puntata. In eredità il colonnello ha lasciato a Spoleto la figlia, finita sotto l’ala protettiva del maresciallo Cecchini, il simpaticissimo e spassoso Nino Frassica. Valentina in queste prime puntate è riuscita a costruire un rapporto speciale con l’attore di Nardi, ovvero Maurizio Lastrico. Tra i due è scattata una complicità particolare, che allo stesso tempo ha innescato la gelosia di Anna. A sorpresa però Emma, intervenuta in una storia Instagram, ha confessato di tifare per l’amore tra il personaggio della Giannetta e tra quello di Lastrico: “Anche io sono team Anna e Marco”.

Scatta il bacio galeotto nella fiction: cambia tutto

L’ultima puntata di Don Matteo 13 ha portato in dote diversi colpi di scena. Non solo l’arrivo del nuovo parroco Don Massimo, chiamato a prendere il posto del personaggio di Terence Hill, volato in Sudan per una missione molto importante. I telespettatori hanno infatti assistito ad un bacio nel finale di puntata tra il PM Nardi e Valentina e ad una Anna Olivieri in lacrime e disperata, visto che era ormai pronta a dichiarare il suo amore per il PM dopo aver ripensato al matrimonio saltato all’inizio della dodicesima stagione. E da qui alla fine ne vedremo delle belle.

Emma Valenti fa saltare i piani? L’indizio è arrivato la scorsa estate

Che l’approdo di Valentina in Don Matteo potesse essere deleterio per la storia tra Anna e Marco lo si è capito la scorsa estate. Maurizio Lastrico, che nella popolare fiction di Rai 1 veste i panni del pubblico ministero Nardi, interagendo su Instagram con i suoi follower aveva preannunciato che le cose dal punto di vista sentimentale sarebbero state molto confuse e infatti la trama sta rispettando le attese, con questo triangolo amoroso che da qui alla fine è destinato a cambiare faccia più volte alla trama.