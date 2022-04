Don Matteo 14 si farà? Sganciata la notizia bomba sulla nuova stagione

Scritto da Simona Tranquilli , il Aprile 7, 2022 , in Serie & Film Tv

Capo sceneggiatore della fiction di Rai1 svela: “Ecco cosa aspettiamo per scrivere la nuova stagione”

Ha esordito con ascolti boom la tredicesima stagione della serie tv con protagonista Terence Hill. Le avventure del sacerdote detective sono riuscite a tenere incollati al teleschermo 6 milioni di spettatori con uno share del 30%, lasciando all’Isola dei Famosi le briciole. Proprio gli ascolti delle prossime puntate saranno il banco di prova che porterà gli sceneggiatori della fortunata fiction della Lux Vide a pensare alla nuova stagione di Don Matteo. A rompere il silenzio è stato Mario Ruggeri, capo degli sceneggiatori con Umberto Gnoli, che ha rivelato sulle pagine del numero in uscita del settimanale Oggi:

“Per scrivere la 14° stagione aspettiamo gli ascolti della prima puntata senza Terence Hill”.

Insomma bisognerà attendere la quinta puntata della fortunata fiction della prima rete, quando entrerà in scena Raoul Bova (Don Massimo) e ci sarà l’addio di Mario Girotti, per sapere se gli ascolti traghetteranno verso una nuova stagione.



Mario Ruggeri ammette: “Questa è la principale difficoltà di Don Matteo”

La difficoltà principale della serie tv a detta del capo degli sceneggiatori sta proprio nella scrittura e nel tenere unite quattro linee narrative diverse con linguaggi differenti. La serie tv infatti oltre al crime, propone una linea narrativa sentimentale, teen e la commedia, che trova in Nino Frassica il suo protagonista principale. Alla base della longevità della fiction di Rai1 ci sarebbe a detta di Mario Ruggeri il fatto che la fiction parla di un’Italia fatta di gente comune, “in genere scarsamente rappresentata”, che crede in due istituzioni: la Chiesa e le forze dell’ordine (nel caso specifico L’Arma dei Carabinieri). Il secondo punto di forza è il gruppo di persone che da vent’anni si dedica al prodotto, con “la cura con cui si crescerebbe un bambino”.

Flavio Insinna emozionato accanto a Terence Hill: “C’è ancora lo stesso entusiasmo di 22 anni fa”

Sulle pagine del settimanale su citato, oltre al capo degli sceneggiatori, anche Flavio Insinna, tornato a vestire i panni del Colonnello Anceschi, ha svelato le sue impressioni. L’artista, in imbarazzo nel corso del primo incontro sul set con l’attore veneto, ha raccontato che il cast ha guardato la puntata d’esordio della tredicesima stagione insieme, sottolineando che tornare sul set con Terence Hill gli ha regalato forti emozioni. “C’è ancora lo stesso entusiasmo di 22 anni fa” ha dichiarato. Insomma, l’amata fiction ambientata a Spoleto è una “casa” in cui si ritorna con grande piacere e tutti sperano che continui a tenere compagnia al pubblico di Rai1 ancora per molto tempo.