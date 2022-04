Don Matteo, amara confessione di Maurizio Lastrico: “Porto un dolore nel cuore”

Don Matteo 13, l’attore del P.M. Marco Nardi fa un’amara confessione: “Vivo con un dolore”

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della longeva fiction di Rai1 con protagonista Terence Hill (che ha detto addio alla serie) e tra i protagonisti c’è anche pubblico ministero Marco Nardi che ha il volto di Maurizio Lastrico. E proprio l’attore, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha fatto una triste confessione privata sul padre, scomparso molti anni fa.

“Vivo con un dolore nel cuore, ho debuttato sul palco di Zelig tre giorni prima che mio padre venisse a mancare improvvisamente. Avrei tanto voluto che mio padre vedesse la mia crescita professionale, tutto quello che ho fatto.”

ha confessato l’attore e comico genovese.

Maurizio Lastrico ricorda commosso il padre scomparso anni fa: “Ho preso da lui la mia comicità”

Sempre stando a quanto riporta il settimanale su citato, l’attore del P.M Marco Nardi in Don Matteo 13 ha fornito un ricordo commosso del padre che non c’è più:

“Mio padre aveva un modo di fare divertente, comico, penso di aver preso da lui la mia comicità. Mi avrebbe fatto piacere che avesse visto tutto questo, credo che gli sarebbero molto piaciuti alcuni dei miei lavori e mi avrebbe consigliato. Io spero sempre che mi guardi da lassù.”

L’attore ha anche raccontato il rapporto con la madre, che è la sua fan numero uno e che lo sostiene tantissimo e crede molto in lui tanto che l’attore ha concluso con una battuta: “Per lei sembra sempre che devo vincere il premio Oscar.”

Anticipazioni Don Matteo 13, l’attore ammette: “Ho sempre avuto la vocazione per la recitazione”

Maurizio Lastrico, infine, per quanto riguarda gli esordi della sua carriera ha ricordato: “Ho studiato, ho preso il diploma, ho davvero provato a fare in tutti i modi quello che ti dicono i genitori, trovare un lavoro serio. Ma io dentro di me sentivo una vocazione diversa ed alla fine non ho potuto resistere alla chiamata della recitazione. Ed eccomi qui.” Mentre invece per quanto riguarda le anticipazioni della puntata di questa sera della fiction di Rai1 ci sarà l’arrivo di Don Massimo.