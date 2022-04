Don Matteo, grosso spoiler su Nino Frassica: Cecchini avrà problemi di vista

Don Matteo, le anticipazioni in vista della nuova puntata: problemi per il maresciallo Cecchini

Questa sera torna in onda la tanto amata fiction Don Matteo con la terza puntata di questa tredicesima stagione. Ovviamente rivedremo in azione tutti i principali protagonisti, con Nino Frassica pronto a divertire ancora una volta i suoi fan e i milioni di telespettatori della fiction. Mentre si avvicina il grande e doloroso addio di Terence Hill, pronto a svestire la tonaca per far spazio a Don Massimo interpretato da Raoul Bova, stasera il pubblico avrà modo di godersi gli ultimi momenti tra il maresciallo più divertente della tv italiana e il suo amico parroco. Il personaggio di Cecchini questa sera si troverà a fare i conti con alcuni problemi di vista che regaleranno però delle divertenti gag e sonore risate al pubblico viste le situazioni comiche e gli inconvenienti che avranno luogo a Spoleto.

Nino Frassica pronto a indagare: tutto cambierà nelle prossime puntate

Nelle scorse ore Nino Frassica è tornato a parlare dell’addio di Terence Hill a Don Matteo, svelando alcuni retroscena direttamente dal set della serie. Al posto di colui che è stato il protagonista assoluto approderà dunque un nuovo personaggio, che non attirerà però la simpatia del noto maresciallo dei carabinieri di Spoleto. Infatti Cecchini, assalito dai dubbi, si ritroverà ad indagare sulla scomparsa del suo amico, che da una puntata all’altra scomparirà, lasciando un vuoto enorme nel cuore del pubblico e appunto del personaggio interpretato dal famoso showman e attore siciliano, che si metterà in moto alla ricerca della verità.

L’attore non nasconde il dolore per il rumoroso addio: le dichiarazioni

In questi giorni l’artista e interprete del maresciallo Cecchini si è espresso riguardo all’uscita di scena Don Matteo dell’amico e collega Terence Hill. Nel corso di una intervista l’attore, presente nella fiction di Rai Uno fin dalla prima edizione trasmessa sul piccolo schermo nel 2000, ha così esternato le proprie sensazioni: “Ho sofferto perchè ho sentito la sua lontananza. Però è bene chiarire subito: non sarà un addio, Don Matteo non è morto, è scomparso”. Parole che dunque lasciano aperta la porta a un possibile e clamoroso ritorno, che lascerebbe realmente sconvolti i fan.