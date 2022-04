Elisa Isoardi torna al mezzogiorno? Boom! Potrebbe riavere la conduzione di…

Linea Verde: la popolare conduttrice al fianco di Beppe Convertini su Rai1? Il rumor di Alberto Dandolo

Sull’ultimo numero del magazine Oggi il popolare giornalista ha svelato un interessante retroscena su Elisa Isoardi, che da tempo non è alla guida di un programma televisivo tutto suo (l’ultima trasmissione condotta è stata La prova del cuoco chiusa anni fa). Da quel momento ha partecipato come concorrente prima a Ballando con le stelle e successivamente a L’Isola dei Famosi. Ultimamente è tornata in Tv come opinionista da Mara Venier e da Alberto Matano. Tuttavia pare che la prossima stagione Tv potrebbe sancire il suo ritorno in grande stile. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal giornalista pare che potrebbe condurre la nuova edizione del programma storico della domenica mattina di Rai1 al fianco di Convertini. E per lei sarebbe un ritorno dopo 10 anni:

“Pare sia in prima fila per affiancare il popolare presentatore per co-condurre la longeva trasmissione della domenica mattina della rete ammiraglia del servizio pubblico…”

Elisa Isoardi, saltata la conduzione di un altro programma su Rai2 all’ultimo minuto: il retroscena

Successivamente Alberto Dandolo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha anche fatto sapere che la popolare conduttrice sarebbe dovuta già tornare in Tv alla conduzione del programma storico di Rai2, Check-Up. Tuttavia il giornalista ha fatto sapere che invece qualcosa pare essere andato storto per la presentatrice, che giorni fa a La vita in diretta da Alberto Matano ha confessato che il suo cane ha salvato la sua vita: “L’ex fidanzata di Matteo Salvini avrebbe dovuto condurre su Rai2 lo storico programma Check-Up…” Si ricorda che proprio la guida della trasmissione di Rai2 è stata affidata a Luana Ravegnini.

La conduttrice sempre al centro dei rumor: quale sarà il suo futuro in Tv?

Si segnala inoltre che nei giorni scorsi il portale Dagospia.it ha riportato che Elisa Isoardi pare abbia avuto un colloquio con il responsabile della fascia del daytime dei canali Rai, Antonio Di Bella. Un colloquio che pare sia stato assolutamente fruttuoso. E chissà se in questa occasione proprio Di Bella non abbia proposto alla conduttrice di affiancare Beppe Convertini nella nuova edizione di Linea Verde.