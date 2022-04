Enrico Nigiotti vita privata: età, fidanzata Giulia, ex Elena D’Amario, instagram

Enrico Nigiotti: vita privata, altezza e peso, fidanzata del cantante stasera tutor a The Band

Sarà uno dei tutor nella prima puntata di stasera a The Band, insieme ad altri artisti famosi tra cui Federico Zampaglione, Giusy Ferrery, Francesco Sarcina, Marco Masini e molti altri. Si tratta dell’ex allievo di Amici, cantante e musicista, oltre che autore di canzoni di grande successo. In attesa di scoprire cosa succederà nel nuovo programma di Rai1 scopriamo qualcosa sulla vita privata del giovane cantautore. Nasce a Livorno l’11 giugno del 1987 e dunque ha 34 anni. E’ alto 1 metro e 82 centimetri e il suo peso è di circa 80 chili. La sua attuale fidanzata è Giulia Diana, con la quale convive. Viene però ricordato anche per la storia d’amore nata ad Amici con l’ex fidanzata Elena D’Amario, attuale ballerina del corpo di ballo del talent di Canale5.

Enrico Nigiotti: Amici, Sanremo e le canzoni più importanti della sua carriera

La carriera del cantautore inizia prestissimo. Già nel 2008 ottiene il primo contratto discografico. La sua vera popolarità arriva però nel 2009 quando partecipa ad Amici: indimenticabile il suo ritiro al Serale per lasciare il posto alla fidanzata Elena D’Amario (foto visibile in basso). Nel 2015 partecipa alla sezione Giovani del Festival di Sanremo e nello stesso anno apre alcuni concerti di Gianna Nannini. Con quest’ultima ha pubblicato il duetto “Complici”. Nel 2017 partecipa a X Factor con la canzone di successo “L’amore è”. Enrico ha aperto anche il concerto di Laura Pausini. Per lei e per altri artisti, come Eros Ramazzotti, ha scritto dei brani. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Nonno Hollywood” e poi di nuovo nel 2020 con “Baciami adesso”. Ormai tra i cantautori più apprezzati il suo profilo Instagram è seguitissimo da ben 474mila follower!



Cosa farà il cantante a The Band

L’appuntamento con Enrico Nigiotti è dunque per stasera in prima serata, dalle 21:25 circa, su Rai1. Nel nuovo programma musicale The Band, condotto da Carlo Conti, gli otto tutor affiancheranno ognuno una delle otto band in gara. Nella giuria siedono invece Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.