Flavio Insinna, quello che pensa su Don Matteo: “Non mi sarei mai aspettato…”

L’attore torna a parlare del ritorno in Don Matteo: il retroscena sulla serie

Per Flavio Insinna il 2022 ha portato in dote il ritorno nella famosa fiction Don Matteo. Negli anni il bravissimo attore è diventato uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo e fare ritorno dopo oltre 15 anni nella popolare serie ha significato tantissimo, una sorta di ritorno alle origini che Insinna non si sarebbe mai aspettato e che è avvenuto proprio in queste settimane. Svestiti i più leggeri, si fa per dire, panni del capitano Anceschi, il suo personaggio è diventato un colonnello che ha voluto lasciare al personaggio di Nino Cecchini, ovvero Frassica, la figlia Valentina, tra le protagoniste di questa tredicesima edizione della fiction. Parlando a Visto Flavio ha confessato:

Quando sono arrivato in Don Matteo avevo poco più di trent’anni, qualcosa avevo fatto ma ritrovarmi in una serie con Terence Hill e Nino Frassica non me lo sarei mai aspettato

Flavio Insinna ricorda la scelta: “Ecco come sono entrato a far parte della fiction”

Il famoso attore, proseguendo l’intervista concessa a Visto, è tornato a parlare del suo approdo in Don Matteo. Il primo contatto con un capo della serie è avvenuto 24 anni fa, con il regista del progetto pensato dalla Lux Vide che negli anni ha saputo reinventarsi e riammodernare sempre gli episodi, rendendoli adatti ad ogni persona: “Ricordo ancora il primo giorno che abbiamo girato Don Matteo, era il 1998, ero un ragazzino e mi ritrovai a casa di Enrico Oldoini, il regista e il papà della serie, voglio sottolinearlo perchè il nostro è un Paese senza memoria” – ha precisato Flavio Insinna – .

L’attore di Anceschi confessa: “Non ci saremmo mai aspettati questo successo”

Tornare nella serie di Rai 1, seppur per una sola puntata, è stata una grande emozione per l’attore e conduttore romano. Proseguendo l’intervista concessa a Visto Insinna ha infatti ammesso che alle origini di Don Matteo nessuno si sarebbe mai atteso un successo del genere, capace di intercettare milioni e milioni di telespettatori e soprattutto che a distanza di anni non perdesse la sua freschezza e originalità, visto che ancora oggi gli ascolti sono stellari: “Speravamo tutti che andasse bene, certo non ci saremmo mai immaginati questo successo”.