Floriana Secondi, il duro sfogo sull’Isola: “Ecco cosa mi ha devastata”

L’Isola dei Famosi, Floriana Secondi si lamenta: “Gli altri decidevano per me”

Floriana Secondi una ex protagonista del reality basato sulla sopravvivenza di Canale 5 è stata ospite del format #FreeIsola condotto da Matteo Bortone sulla pagina Instagram di Radio Smeraldo una web radio fondata da Davide Pugliares. La ex naufagra si è sfogata sull’esperienza vissuta in Honduras, svelando nel dettaglio per quale motivo è rimasta delusa:

“Non conoscevo il meccanismo, mi sono trovata in un programma dove si discuteva la mia parola contro la tua. Succedevano delle cose che non potevo contestare. Sono state delle conseguenze che hanno declinato la mia partecipazione. Io sono abituata sin da ragazzina a essere padrona del mio tempo e quello degli altri, e trovarmi in un luogo dove gli altri decidevano per me in tutte le cose mi ha un po’ devastata, spiazzata“.

L’ex naufraga ammette di aver esagerato in Honduras: “Sono stata un po’ troppo esuberante”

Floriana Secondi ha preso parte a una nuova puntata del format #FreeIsola di Radio Smeraldo, e per iniziare ha confessato di avere dei problemi con il cibo dopo la partecipazione al programma di Canale 5 basato sulla sopravvivenza. L’ex naufraga non ha nascosto di non aver gradito il fatto di essere stata in coppia con Antonio Zequila inizialmente: “Volevo sfidare la mia persona, me stessa, l’ho capito solo quando sono arrivata in Honduras che era il gioco delle coppie, sono stata legata a un amico, una carta a sfavore mio, oltre che sono stata limitata della mia libertà sin da piccola”. La 44enne si è fatta poi dei complimenti da sola per ciò che ha fatto in Honduras: “Come naufraga credo di essere stata abbastanza brava, sono diventata pescatrice vera, ho vegliato il fuoco giorno e notte. Mi sono superata sotto certi aspetti”. L’ex concorrente ha ammesso di aver sbagliato a partecipare a questo programma: “Pensavo che venendo da un reality si vedesse tutto, questo viaggia su altre linee e l’ho capito tardi”. Sull’atteggiamento avuto in Honduras, l’ex naufraga si è resa conto di aver esagerato:

“Mi sono dovuta dare una calmata. Sono stata un po’ troppo esuberante, rivedendomi mi sono data fastidio anche a me stessa, accetto anche le critiche del grande pubblico che mi ha un po’ additata come quella rompi scatole”.

Antonio Zequila ha deluso la sua ex compagna di gioco: “Non mi aspettavo questo trattamento”

L’ex naufraga dopo aver detto che un suo grande difetto è quello di non essere una stratega, si è lamentata degli altri concorrenti: “Io me la prendevo tanto, ma poi alla fine hanno ragione loro”, dopodichè ha rotto il silenzio su Antonio Zequila, che non ha avuto pietà di lei: “Da lui e da un’altra persona non mi aspettavo questo tipo di trattamento“. Inoltre la 44enne ha fatto sapere di stimare Jeremias Rodriguez: “E’ uscito fuori il peggio di lui immagino, magari uno ha tante qualità e poi esce solo una parte, perchè magari non stai bene e non ti senti compreso da questi cambiamenti”.