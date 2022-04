Francesco Sarcina: età, compagna Nayra, figli, ex Clizia Incorvaia, instagram

Francesco Sarcina quanti anni ha, quanto è alto e chi è la sua nuova compagna

Stasera andrà in onda la prima puntata del nuovo talent show di Carlo Conti, The Band. In questa prima puntata ci saranno ben 16 gruppi che si daranno battaglia, ma solo 8 continueranno la loro avventura. Ci sarà ovviamente una giuria a valutare questi gruppi, i quali avranno i loro tutor. Tra questi ci sarà anche il frontman de Le Vibrazioni, fresco del grande successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo. Quest’ultimo ha 45 anni ed è alto 1 metro e 78. La sua nuova compagna si chiama Nayra Garibo, dalla quale ha avuto la figlia Yelaiah.

The Band, il coach è stato sposato con Clizia Incorvaia: hanno avuto una figlia insieme

Francesco Sarcina, prima di conoscere la sua attuale compagna, è stato sposato per diversi anni con la popolare influencer, che adesso fa coppia con Paolo Ciavarro, con cui ha fatto un figlio poco tempo fa. I due hanno anche fatto una figlia insieme, il cui nome è Nina. Con la influencer ha anche partecipato anni fa al popolare reality show Pechino Express. Purtroppo la loro storia non è finita proprio nei migliori dei modi, anzi. Difatti entrambi non si sono risparmiati reciproche accuse in Tv e sui giornali. Si segnala inoltre che l’artista ha anche avuto un altro figlio (Tobia) nel 2007 da una precedente relazione.

Francesco Sarcina stasera nel talent show di Carlo Conti: qual è il suo profilo instagram

Il coach del nuovo programma del venerdì sera di Rai1 è anche molto attivo sui social. E per chi lo volesse seguire il suo profilo instagram è raggiungibile QUI. Sul social fotografico il coach di The Band ha anche annunciato ai suoi numerosi follower che è uscito il nuovo album de Le Vibrazioni su tutte le piattaforme streaming invitandoli a ad ascoltarlo.