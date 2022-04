Gianmaria Antinolfi, nuovo sfogo della fidanzata Federica: “Persone malate!”

Federica Calemme infastidita dalle dichiarazioni di una ex gieffina? L’ipotesi

Federica Calemme nota al pubblico per essere una ex concorrente del GF Vip 6 e la fidanzata di Gianmaria Antinolfi che ha conosciuto proprio nel reality show, ha perso nuovamente la pazienza sui social. La modella dopo le recenti dichiarazioni della sua ex coinquilina Sophie Codegoni che in un’intervista alla domanda su quale relazione nata nella casa di Cinecittà secondo finirà per prima ha detto quella tra lei e l’imprenditore napoletano, ha dato a parecchi uteti della rete l’impressione di aver risposto. Per iniziare l’ex gieffina ha rotto il silenzio con queste parole:

“Secondo me i vostri genitori vi dovevano insegnare ad andare a lavorare invece di fare le influencer e rifarvi il seno, a diciotto anni. Non lo so, un mio pensiero del giorno. Buon pranzo a tutti”.

Dopo aver rimosso lo sfogo da Instagram, la 26enne ci ha tenuto a precisare di non essersi riferita a qualcuno in particolare tramite delle clip: “Vorrei dire solo una cosa a voi persone malate, perchè ovviamente una non può avere un pensiero che subito si deve riferire a qualcuno, il mio era riferito in generale, quindi detto ciò passate una bella e serena Pasqua che ne abbiamo bisogno tutti e non cacat* il ca***”.



La fidanzata di Alessandro Basciano sicura: “Ecco quale coppia nata al GF Vip scoppierà per prima”

Sophie Codegoni una ex gieffina del reality show condotto da Alfonso Signorini in un’intervista concessa al settimanale Chi ha dichiarato: “Quale coppia nata al Grande Fratello Vip scoppierà per prima? Io e Alessandro staremo insieme per tutta la vita, quindi non ho dubbi: Gianmaria e Federica“. Non appena i follower di quest’ultima hanno ipotizzato che un suo recente sfogo sui social è stato riferito a ciò che ha detto la ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto capire di non avercela con qualcuno di preciso. Dopo essere sbottata, la modella napoletana ha affermato: “Si sono volgare”.

Successivamente la 26enne ha mostrato lo screenshot di un commento ricevuto in privato a suo favore: “Scusa ma anche io sono volgare all’occorrenza, la gente è cattiva, io l’ho capito da qualche anno, quando hanno iniziato a toccare i miei figli”.

La modella napoletana rassicura i fan sulla relazione con Gianmaria: “Non c’è nessun problema”

Intanto in questi giorni l’ex gieffina napoletana quando degli utenti della rete hanno ipotizzato che lei e il suo amato potrebbero essere in crisi, non ha perso tempo per rassicurarli: