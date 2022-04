Gianna Nannini vita privata: età, foto moglie Carla, figlia avuta a 54 anni

La vita privata della cantante che da stasera sarà in giuria a The Band: età, altezza e peso

Ci sarà anche Gianna Nannini tra i giurati di The Band, il nuovo programma che Carlo Conti condurrà da stasera su Rai1: con Asia Argento e Carlo Verdone, la cantante giudicherà, per cinque venerdì sera, le band in gara. Aspettando, quindi, di vederla all’opera, scopriamo qualcosa sulla sua vita privata. Nata a Siena il 14 giugno del 1954, la sua età è di quasi 68 anni; l’altezza è di 1 metro e 70 centimetri, mentre il peso dovrebbe essere di circa 60 chili.

Chi è la moglie Carla, alla quale è legata sentimentalmente da quarant’anni

Gianna Nannini è sposata con Carla, sua moglie da molti anni: le due, come apprendiamo dal sito DonnaPop, si sono unite in matrimonio con rito civile in Inghilterra, dove pare vivano. Si amano da oltre quarant’anni. Le vediamo insieme nella foto in basso, tratta dal sito appena citato:

Di Carla non si sa molto, in quanto la cantante è sempre stata parecchio riservata in merito alla sua vita privata.

Gianna Nannini e la figlia avuta a 54 anni: oggi Penelope è adolescente

La maternità della cantante, arrivata all’età di 54 anni, ha suscitato molto scalpore anni fa. Gianna Nannini ha avuto la figlia Penelope dopo tre aborti, che non ha mai nascosto. Sul sito citato in precedenza, che abbiamo utilizzato come fonte per questo articolo, si legge una dedica fatta da Gianna alla bambina quando è nata, ossia:

Hai aspettato che io fossi pronta. Non lo sono stata per tre volte: oggi, invece, finalmente lo sono. Sei l’amore più grande della mia vita e arrivi dopo lo shock e il profondo dolore.

Scopriamo inoltre che la scelta del nome Penelope l’ha fatta in omaggio alla moglie di Ulisse, proprio perchè la bambina si è fatta attendere tanto prima di arrivare e coronare, appunto, il su sogno di diventare mamma. Oggi Penelope è adolescente.