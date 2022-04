Gli eredi della terra, Caterina: chi è l’attrice che la interpreta, Elena Rivera

Elena Rivera, vita privata: età e profilo Instagram della famosa attrice spagnola

E’ attesa per questa sera, domenica 17 aprile, la prima puntata de Gli eredi della terra. Attesissimo sequel de La Cattedrale del mare, la nuova serie tv spagnola terrà compagnia al pubblico italiano per un totale di tre serate che saranno utili a trasmettere gli unici otto episodi realizzati. Tratta dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones (Los herederos de la tierra), la trama sarà ambientata nella Barcellona del XIV secolo e vedrà Elena Rivera nei panni di Caterina Llor, protagonista femminile. L’attrice è nata a Saragozza il 29 agosto 1992 e compirà dunque 30 anni la prossima estate. Figlia di un ferroviere, Miguel Rivera, e Ana Villajos, la donna ha un fratello, anch’egli di nome Miguel, di quattro anni più grande di lei. Molto attiva sui social, dove condivide principalmente le sue esperienze lavorative, l’attrice è seguita su Instagram, all’indirizzo @Elenariveraofficial, da ben 240.000 followers.

Esordi televisivi: la promettente carriera della protagonista femminile de Gli eredi della terra

Fin dalla più tenera età Elena Rivera sviluppa una naturale propensione per il mondo dello spettacolo e per l’arte in generale. Tra il 1999 e il 2000, all’età di soli sei anni, la Rivera inizia la sua carriera artistica come cantante nel programma televisivo Menudas Estrellas. Un percorso che proseguirà negli anni fino alla consacrazione avvenuta nel 2002, quando l’attrice ha partecipato e ha vinto il programma musicale di Antena 3 “Si cerca una stella”. Attrice di cinema, ma anche di teatro, la protagonista femminile de Gli eredi della terra debutta in qualità di attrice sul piccolo schermo con la serie tv Cuéntame cómo pasó, dove ha preso parte a ben 183 episodi. In Italia, invece, è particolarmente conosciuto per aver prestato il volto a Inés Suarez nella ficiton di successo Inés dell’anima mia in onda su Canale5 proprio la scorsa estate.

Elena Rivera, situazione sentimentale: la misteriosa vita privata dell’attrice

Della vita sentimentale dell’attrice, benché la donna bazzichi nel mondo dello spettacolo fin da piccolissima, si conosce ben poco. Ad oggi, infatti, non è ancora emerso nessun particolare riguardante la sfera più intima. A differenza del collega Yon Gonzalez, che affiancherà l’interprete nella serie tv Gli eredi della terra, bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.