Gli eredi della terra: trama, quante puntate sono, ambientazione e cast attori

Al via su Canale5 il sequel de La Cattedrale del mare: tutte le anticipazioni sulla serie spagnola

Debutterà questa sera, domenica 17 aprile, la serie tv Gli eredi della terra. A partire dalle 21:15, Canale5 trasmetterà, infatti, i primi tre episodi dell’attesissimo sequel de La Cattedrale del mare. Dopo il discreto successo registrato nel 2020 spetterà a Hugo Llor, nuovo protagonista, l’arduo compito di catturare l’attenzione del pubblico. A ben vedere, la trama, già dalle anticipazioni, appare particolarmente coinvolgente. Basata, proprio come il prequel, sull’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones, il nuovo telefilm sarà ambientato nella Barcellona del XIV secolo e seguirà la storia di Hugo, un orfano che grazie alla generosità di Arnau Estanyol lavorerà nei cantieri navali. Il sogno di diventare un costruttore di navi, tuttavia, si scontrerà con la dura realtà. Dopo la morte del suo mentore, infatti, Hugo sarà costretto a ideare nuovi stratagemmi per sopravvivere in una città sempre più ingiusta nei confronti dei deboli.

Quante sono le puntate de Gli eredi della terra e dove si sono svolte le riprese della serie tv

Già diffusa su Netflix lo scorso 15 aprile, la nuova fiction spagnola si esaurirà nel giro di tre appuntamenti. Esattamente come il prequel, infatti, saranno soltanto otto gli episodi, da 50 minuti ciascuno, che comporranno la nuova stagione. In particolare, l’ammiraglia Mediaset proporrà tre episodi questa sera, tre il 24 aprile e gli ultimi due, salvo improbabili variazioni del palinsesto, domenica 1° maggio. Per quanto riguarda le ambientazioni, invece, la serie è stata interamente girata, dal 6 novembre 2020 al 5 marzo 2021, nelle città di Barcellona, Gerona, Tortosa e Tarragona.

Il cast completo della nuova serie tv in onda da questa sera, domenica 17 aprile, su Canale5

In attesa di assistere alla prima puntata de Gli eredi della terra scopriamo, infine, il cast principale. Se nel corso dei primi episodi i telespettatori avranno il piacere di rivedere Aitor Luna nei panni Arnau Estanyol, il nuovo protagonista avrà ben due interpreti: il giovane Hugo Llor, infatti, sarà interpretato da David Solans, mentre la versione adulta sarà affidata all’attore Yon González. A loro si affiancheranno, inoltre, Michelle Jenner nel ruolo di Mar Estanyol, Elena Rivera in quello di Caterina Llor e Aria Bedmar nella parte di Mercé.