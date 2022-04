Miranda Bailey in pericolo nella nuova puntata del Medical Drama più longevo della tv: tutti i dettagli

Proseguirà questa sera, giovedì 7 aprile, la programmazione americana del Medical Drama più longevo della tv. A un passo dall’ennesima pausa stagionale, che interesserà la serie tv con Ellen Pompeo fino al prossimo 5 maggio, il network ABC ha diffuso il promo e la trama del quindicesimo episodio. Intitolata “In for a Penny”, la puntata sarà teatro di un grave malore che coinvolgerà il capo di chirurgia del Grey Sloan Memorial Hospital. Ormai sempre più stressata dai crescenti impegni lavorativi, la donna non sarà solamente immersa nel tentativo di salvare il programma di specializzazione, ma dovrà anche scontrarsi con la reale possibilità che Meredith Grey si trasferisca permanentemente in Minnesota. Tra le due dottoresse, come facilmente prevedibile, la tensione non tarderà a manifestarsi e Miranda Bailey, proprio durante un concitato confronto con la collega, accuserà un grave malore.

Importanti risvolti nel quindicesimo episodio della serie: l’inaspettata mossa di Richard Webber

Come appena anticipato, dunque, il nuovo episodio del Medical Drama targato Shonda Rhimes potrebbe portare in scena una trama particolarmente dolorosa per la dottoressa Bailey. La donna, come ormai noto ai più affezionati telespettatori, è già stata vittima, nel corso della quattordicesima stagione, di un preoccupante attacco cardiaco. Il malore mostrato nel promo della prossima puntata anticiperà davvero nuovi problemi fisici per il capo di chirurgia? In attesa di scoprirlo, gli spoiler relativi all’appuntamento fissato per questa notte si concentrano anche su Richard Webber. L’uomo, proprio quando il consiglio di accreditamento si presenterà in ospedale per rivedere il programma di specializzazione, stabilirà una una valutazione personale per lo stesso giorno.

Anticipazioni Grey’s Anatomy 18, prossima puntata: Nick Marsh torna a Seattle

Infine, le ultime anticipazioni trapelate si concentrano sulla nuova fiamma della protagonista. Nel riportare la trama, infatti, SpoilerTv fa riferimento all’affascinante Nick Marsh. L’uomo, complice un intervento chirurgico molto innovativo, farà nuovamente capolino tra le corsie del Grey Sloan Memorial per eseguire una delicata procedura avvalendosi del prezioso contributo della dottoressa Grey. Tra le guest star della puntata, l’ultima prima del già confermatissimo ritorno di Addison Montgomery, compaiono invece Peter Gallagher, ER Fightmaster, Greg Tarzan Davis, Zaiver Sinnett e Jaicy Elliot.