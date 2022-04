iBand: partito su Mediaset Infinity il format condotto da Claudio Guerrini

Tutto sul nuovo format con band emergenti condotto da Claudio Guerrini e Crisula Stafida

E’ iniziato mercoledì scorso iBand, il nuovo format in onda su Mediaset Infinity, dedicato ai talenti emergenti: trattasi di una sfida tra band, le cui esibizioni è possibile seguirle, appunto, sulla famosa piattaforma streaming. Nato da un’idea di Vincenzo Sorrentino e Bruno Frustaci, iBand ha dodici appuntamenti. La conduzione è di Claudio Guerrini con Crisula Stafida, con la partecipazione dei giudici Fiordaliso, Marco Carta e Jimmy Sax, sassofonista apprezzatissimo nel panorama musicale internazionale. Ciascuna delle dodici puntate riserva un mix di brani originali e live per musicisti appassionati, scelti tramite un contest che ha visto coinvolti gruppi provenienti da tutta Italia. iBand si pone come obiettivo, quindi, quello di realizzare un sogno e alimentarlo, con la speranza della vittoria.

Chi è Claudio Guerrini, il conduttore di iBand

Claudio Guerrini vanta nella sua carriera numerosi progetti. Ha collaborato con Radio Rai, Radio Subasio, Radio Kiss Kiss, RTL 102.5. E’ da anni il padrone di casa, in coppia con Roberta Lanfranchi, di Guerrini & Lanfranchi Show, in onda quotidianamente su RDS e RDS Social Tv. Anni fa ha lavorato anche come conduttore tv su Rai5 nel talent dedicato al mondo del cinema dal titolo Tutto in 48 ore, passando poi per Gold Tv, Odeon Tv e Sportitalia. E’ inoltre un curioso provocatore tra i comici di Eccezionale veramente, trasmesso su La7. Ma non finisce qui, perchè il pubblico lo ha visto anche su Rai1 tra gli inviati dei programmi Buono a sapersi e La prova del cuoco. Nel 2020 ha iniziato a collaborare con Mediaset, guidando tre edizioni di Una nuova vita su La5, oltre al nuovo talent del quale abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

Claudio Guerrini ha lavorato anche al cinema dove, dopo un cameo in Un Natale stupefacente con Lillo & Greg, è approdato tra i protagonisti di 300K, che uscirà la prossima estate. E’ poi in libreria con C’era una (prima) volta e in edicola con articoli che firma per le riviste Ora e Vero.