Ida Platano, stoccata per Tina Cipollari? “Ecco come bisogna vivere”

Ida Platano reagisce alle critiche: “Ecco come bisogna vivere”, frecciata per l’opinionista di Uomini e Donne?

Continua ad essere sfortunata in amore l’ex compagna di Riccardo Guarnieri che, dopo la fine burrascosa della frequentazione, prima con Marcello e poi con Diego Tavani, ha chiuso anche la storia con Alessandro Vicinanza per il quale aveva iniziato a provare forti sentimenti. Ora la dama di Brescia è stata travolta da una nuova ondata di critiche nel programma pomeridiano di Canale5 per via del suo avvicinamento proprio al cavaliere di Taranto, che tanto l’aveva fatta soffrire in passato. L’incoerenza della dama ha scatenato le ire di Tina Cipollari che nelle ultime puntate non ha risparmiato critiche al vetriolo portando la protagonista del trono over ad avere un vero e proprio crollo emotivo. Dalla parte della dama però si schierano costantemente i suoi followers sui social che continuano a incitarla a non cambiare e a buttarsi alle spalle le critiche. Proprio al messaggio di una persona che le suggeriva di vivere come gli pare perchè sarà comunque sempre giudicata, la dama ha risposto così su Instagram Stories:

“Buongiorno, buongiorno sti cavoli, vivere come cavolo ci piace”.

Un messaggio che ha molti è sembrato essere proprio una frecciata per la bionda opinionista.



“Bisogna saper attendere”, il messaggio lanciato dalla protagonista di Uomini e Donne

Non ha smesso di sperare nell’amore eterno Ida Platano che continua a partecipare al programma pomeridiano di Canale5, nonostante le delusioni e le critiche ricevute. Critiche che arriveranno anche nella puntata di oggi, che vedrà la ribalta di Gemma Galgani, ma anche l’arrivo di due nuovi corteggiatori per la dama di Brescia. Costantemente pizzicata da Tina Cipollari, che l’ha fatta scoppiare a piangere nelle ultime puntate, la protagonista del trono over ha voluto però lanciare sui social un messaggio di speranza per tutti, condividendo questa frase di Paolo Bonolis:

“Si attende un amore, si attende una parola, si attende un gesto, si attende un appuntamento, si attende una guarigione. Bisogna saper attendere, senza la frenesia contemporanea, le cose si assaporano anche nell’attesa”.

Arriverà l’amore anche per lei?

Ida Platano riceve una sorpresa speciale: “Il vostro amore lo sento tanto”

In attesa del suo principe azzurro, che potrebbe essere anche Riccardo Guarnieri stando al feeling mostrato a Uomini e Donne, la dama di Brescia continua ad essere coccolata dai suoi fans che le mandano regali, sorprendendola ogni giorno. Proprio per ringraziare due sostenitrici, la 40enne ha commentato sui social: