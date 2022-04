Uomini e Donne, Gemma Galgani torna alla ribalta oggi: colpo di scena per lei

Gemma Galgani raggiante in puntata oggi: la cena con Giacomo è stata un successo

Dopo settimane di ombra, la dama di Torino è pronta per tornare alla ribalta a Uomini e Donne. Proprio così! Nelle ultime puntate del programma pomeridiano di Canale5 la 72enne è stata una presenza marginale. Senza corteggiatori e priva di storie da raccontare, la dama bionda non è stata protagonista della trasmissione e anche le dispute con Tina Cipollari sono scomparse, portando l’opinionista a dedicarsi ad altri personaggi del parterre, come Pinuccia e Ida Platano. Oggi però a partire dalle 14.45 su Canale5 si tornerà a parlare proprio del segmento senior della trasmissione e Maria De Filippi mostrerà l’entrata trionfale della Galgani. Felice come non mai, la dama sembrerà mossa da un nuovo spirito e a regalarle il buon umore sarebbe il signor Giacomo. Il cavaliere, che si è fatto avanti con lei nelle scorse puntate, l’avrebbe portata fuori a cena e l’incontro sarebbe stato decisamente piacevole. Questo spingerà Gemma a continuare la frequentazione. Sarà la volta buona per lei, dopo tante delusioni sentimentali?



Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 29 aprile: pioggia di critiche per una dama, è ancora innamorata dell’ex?

Se Gemma Galgani sembrerà essere su di giri grazie alla nuova frequentazione con Giacomo, per Ida Platano non mancheranno le critiche oggi in puntata. Tutto avrà inizio quando la conduttrice la informerà dell’arrivo di due ragazzi giunti per conoscerla. La dama accetterà di incontrarli ma, dopo la presentazione, deciderà di proseguire la conoscenza soltanto con uno di loro. A quel punto interverrà Tina Cipollari, che nelle scorse puntate ha già scatenato le lacrime della dama. L’opinionista la criticherà ferocemente, sottolineando che sta facendo soltanto perdere tempo al nuovo arrivato dal momento che è ancora innamorata di Riccardo. Parole che porteranno quest’ultimo a intervenire per difenderla. A quel punto la Cipollari attaccherà anche il cavaliere di Taranto, invitandolo a non intervenire e soprattutto a smetterla di chiedere all’ex di ballare, illudendola.

Spoiler nuova puntata: una coppia pronta a dirsi addio, spunta il terzo incomodo

Intanto nella puntata del 29 aprile di Uomini e Donne si parlerà anche di Vincenza che continuerà la conoscenza con Bruno, ma non mancheranno gli alti e bassi tra loro. La dama però in settimana è uscita anche con un nuovo spasimante, Saverio. Quest’ultimo sarebbe stato troppo lanciato dal punto di vista fisico e questo porterà la dama a frenare. Vincenza sottolineerà di non sentirsi ancora pronta, a questo punto della conoscenza, per andare oltre con le effusioni e metterà dei paletti con lui.