Il paradiso delle signore spoiler, Marcello: polemiche per il gesto di Ludovica

Anticipazioni ultime puntate de Il paradiso delle signore: il gesto di Ludovica non piace

Mancano solo tre giorni al gran finale di stagione de Il paradiso delle signore in cui non mancheranno i colpi di scena e le clamorose sorprese. E una sorpresa in particolare la riserverà la coppia formata da Ludovica e Marcello. Nella puntata di oggi, Barbieri, stando e frustrato per la crisi della sua storia d’amore, dopo aver dato le dimissioni da Vicedirettore del Circolo, lascerà la sua ragazza. E quest’ultima cercherà un conforto in Ferdinando ma i colpi di scena sono dietro l’angolo. L’ereditiera e il ricco armatore decideranno di partire per la Grecia. Infatti la giovane Brancia di Montalto non avrà neanche il tempo di dimenticare il suo fidanzato che si avvicinerà sempre di più a Torrebruna. E tale gesto di Ludovica non è piaciuto per niente ai tanti fan della soap, scatenando polemiche.

Spoiler finale di stagione della soap di Rai1: Marcello e Ludovica si lasceranno?

Dalle anticipazioni sull’ultima puntata de Il paradiso delle signore, tuttavia, si scopre che proprio mentre Ludovica e Ferdinando saranno pronti ad imbarcarsi per la Grecia, Marcello si renderà subito conto dell’errore commesso e rincorrerà la sua ex prima che sia troppo tardi. Riuscirà a riconquistare la ragazza? Cosa deciderà di fare la giovane? A queste domande in realtà gli spoiler ufficiali non forniscono per ora risposta. Ludovica continuerà ad essere divisa tra Marcello e Ferdinando anche nella prossima stagione daily. Insomma, per il momento l’addio della coppia non è certo.

Il paradiso delle signore, ultima puntata in onda il 29 aprile: arrivano le nozze tra Anna e Salvo

E se una coppia potrebbe lasciarsi definitivamente, un’altra finalmente coronerà il sogno delle nozze. Infatti nell’ultima puntata della soap dei record di Rai1 si assisterà alle nozze tra Salvo Amato e Anna Imbriani. La piccola Irene, affezionata ad Agnese e Armando, convincerà la madre a trasferirsi a Milano e dunque i tre potranno presto formare una vera e propria famiglia. Tuttavia la contabile non ha ancora confessato il suo segreto al neo marito ma, stando allo spoiler lanciato di recente da Emanuel Caserio, quest’ultimo lo verrà a sapere e succederà di tutto.