Ilary Blasi senza freni: cosa ha detto di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez

Barbara d’Urso: ecco cosa ha detto su di lei la sua collega a Le Iene

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti. E proprio sul finire della trasmissione i due conduttori hanno lanciato un servizio in cui i telespettatori hanno avuto modo di vedere Ilary Blasi rispondere a delle domande su alcuni vip, senza però rivelare la loro identità. Tuttavia il portale Isa e Chia ha capito di chi parlava in base alle risposte date. Cosa ha detto? Sulla presentatrice de La pupa e il secchione ha solo espresso parole al miele, asserendo di apprezzarla molto perchè pensa sia una grande professionista:

“Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare, è una grande professionista. Non prenderei il suo posto, siamo due generi diversi. Non c’è nulla che le invidio…”

Ilary Blasi lo rivela per la prima volta: “Cosa penso della conduttrice de Le Iene”

La popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi ha poi risposto ad altre domande generiche poste ieri sera da Teo Mammucari. E anche stavolta il portale Isa e Chia ha capito che le domande vertevano su Belen Rodriguez. In questa occasione la presentatrice ha rivelato di non aver mai avuto modo di conoscere quest’ultima, ma di non averci comunque niente contro:

“Non la conosco benissimo, come professionista le darei 7. Ci conosciamo da pochissimo ma sono invecchiata di più io. Ci siamo baciate, voto? Un 6…”

La presentatrice, che è stata criticata da un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha poi dichiarato di credere che non sia comunque la migliore nel suo lavoro, anche se ha ammesso che è molto bella.

Alfonso Signorini, l’opinione della sua collega: “Lo stimo professionalmente”

Teo Mammucari, sempre ieri sera a Le Iene, ha poi chiesto ad Ilary Blasi di esprimere una sua opinione sul suo collega, che tanto bene ha fatto alla conduzione di queste ultime tre edizioni del Grande Fratello Vip. Ed in questa occasione la presentatrice non ha certo fatto mistero di ritenerlo un grande professionista: “Questa persona la stimo professionalmente, è più brava di me…In questo momento mi adora…Come professionista gli do 9…”