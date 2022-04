Ilary Blasi stroncata da un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “Troppo blanda!”

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ci è andata giù pesante su Ilary Blasi: “Fa rimpiangere Simona Ventura”

Non si può piacere a tutti, è chiaro, ed è sempre preferibile una critica fuori dai denti che parole al miele più false dei canti delle sirene. L’ex naufraga Arianna David, che ha partecipato per ben due volte, una nel 2005 e una nel 2012, non ha di certo avuto peli sulla lingua nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv:

“Ilary Blasi? Troppo blanda. Fa rimpiangere Simona Ventura, che sapeva far emergere le storie dei naufraghi”.

Arianna David contro i concorrenti: “Molti si credono chissà chi, ma non li conosce nessuno”

Secondo il parare di Arianna David la bella e brava Ilary Blasi alla conduzione del reality show di Canale5 non riesce a far emergere le storie dei naufraghi, che hanno un ulteriore deficit: alcuni non sono proprio così famosi. Come ha spiegato l’ex naufraga, nonché opinionista di Mattino 5, “si credono chissà che, ma non li conosce nessuno”. Invita soprattutto i naufraghi più giovani a fare un bagno d’umiltà perché sentire Jeremias Rodriguez accusare Edoardo di farsi mantenere dalla sorella Guendalina potrebbe sembrare ai più, piuttosto paradassole. Così come quando un naufrago molto giovane è solito accusarne un altro che un minimo di carriera alle spalle ce l’ha. Secondo l’opinione dell’ex naufraga il partecipare a un reality show ormai è diventato un lavoro a tutti gli effetti e non serve più a rilanciare le carriere (intanto ci sono nuovi concorrenti in arrivo).

L’Isola dei Famosi, per chi tifa l’opinionista? “Lory Del Santo è straordinaria”

Ma per chi tifa Arianna David a L’Isola dei Famosi? Per Lory Del Santo, che reputa una donna straordinaria. Tifa anche per l’attore Nicolas Vaporidis, che viene sempre massacrato da tutti. Coppia simpaticissima, invece, quella formata da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Per i bookmakers il vincitore di quest’edizione del reality show di Canale5 potrebbe essere proprio Alessandro, che non ha peli sulla lingua e sta facendo un percorso davvero ottimo. E poi il suo rapporto con la madre diverte moltissimo il pubblico che è solito seguire da casa il lunedì e il giovedì sera.