Nuovi naufraghi all’Isola dei Famosi: chi sono i concorrenti in arrivo

L’Isola dei Famosi, anticipazioni: nuovi concorrenti si preparano a sbarcare in Honduras

Continua il successo di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi che, come abbiamo anticipato recentemente scoprendolo dal sempre informato TvBlog, è stato allungato di un mese e terminerà il 27 giugno. E proprio per via del prolungamento in questione la produzione ha pensato, come apprendiamo sempre da Blogo, di arricchire il cast: sono quindi in arrivo nuovi protagonisti. Una di essi potrebbe essere Mercedesz Henger, già protagonista del reality alcuni anni fa, passata alla storia per via del terribile spavento che ha fatto prendere all’allora conduttrice Alessia Marcuzzi, agli opinionisti in studio e a tutti i telespettatori, durante la prova dell’apnea: è diventato virale, all’epoca, il grido “Alvin! Alvin! Alvin!” della Marcuzzi, convinta che stesse annegando in diretta.

Anticipazioni Isola dei Famosi: altri due nomi in pole per entrare nel cast del reality

Non solo la figlia di Eva Henger: tra i nuovi concorrenti del programma di Canale5 potrebbe esserci anche Fabrizia Santarelli, la ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro. Per chi non la conosce, Fabrizia è una modella ventottenne, di origini pugliesi, che il pubblico ha potuto vedere per la prima volta in tv alcuni anni fa in occasione della sua partecipazione al concorso di Miss Italia.

Infine, a sbarcare in Honduras potrebbe essere anche Maria Laura De Vitis, che il pubblico della rete ammiraglia Mediaset conosce bene essendo nel cast de La pupa e il secchione.

Quando approderanno sull’isola le nuove naufraghe?

Al momento non sappiamo la data dell’ingresso delle nuove concorrenti a L’Isola dei Famosi: in realtà non è ancora neppure ufficiale il loro approdo nel reality. Scopriremo sicuramente qualcosa di certo nei prossimi giorni. Intanto ricordiamo che oggi, lunedì 25 aprile, pur essendo una giornata festiva, com’è successo anche lunedì scorso in occasione della Pasquetta, Ilary Blasi sarà regolarmente in onda con un’altra puntata ricca di colpi di scena. Si è poi saputo, inoltre, che a sostituire il reality dopo l’ultima puntata saranno le repliche di un altro famoso show di Canale5: trattasi di Zelig, che Canale5 collocherà dopo il 27 giugno (appunto giorno della finale del reality).