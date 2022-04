Irene Grandi vita privata: età, altezza, divorzio, secondo marito, instagram

Irene Grandi chi è? Età, altezza, vita privata e carriera della tutor del nuovo programma di Carlo Conti

Debutterà questa sera in prima serata su Rai1 il nuovo programma del conduttore toscano The Band che vede tre giudici e otto tutor tra cui proprio Irene Grandi. Ed in attesa di vederla stasera all’opera scopriamo qualcosa in più sulla rocker fiorentina. È nata il 6 dicembre 1969 dunque ha 52 anni d’età ed è del segno del Sagittario. Non sappiamo il suo peso ma la sua altezza è di 166 cm. Il suo debutto nel mondo della musica è avvenuta nel 1994 e da allora ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e non solo come Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Pino Daniele, Vasco Rossi, Elio e le Storie Tese e Tiziano Ferro fino ad approdare a The Band.

The Band: vita privata, secondo marito e instagram della tutor del programma

Per quanto riguarda la vita privata di Irene Grandi di lei si sa che dopo la fine della relazione con il primo marito, nel 2015 la cantante ha conosciuto l’avvocato e istruttore di golf Lorenzo Doni. I due nel 2018 sono convolati a nozze con una cerimonia con pochi intimi celebrata ad Oristano in Sardegna. La rocker non ha figli e non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito mentre invece si è sbilanciata sul primo incontro con il marito. Dal sito DonnaPop infatti leggiamo:

“Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’, non avevo mica capito: capitolata per insistenza.”

Molto attiva sui social, ha un profilo ufficiale @irenegrandiofficial seguito da 110mila follower.



Irene Grandi, tutor nel talent di Carlo Conti: carriera, successi e Sanremo

La carriera della cantante è decollata a metà degli anni ’90 grazie a brani di successo come Bum Bum, In vacanza da una vita e Prima di partire per un lungo viaggio. Ha partecipato a Sanremo per ben sei volte (l’ultima nel 2020) arrivando al secondo posto nel 2000 ed adesso è pronta per la nuova esperienza come tutor nel talent di Rai1 The Band.