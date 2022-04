Isola, Carmen Di Pietro asfaltata da Giucas Casella: “È insopportabile”

Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi non convince Giucas Casella: “Le sue lamentele sono insopportabili”

Giucas Casella, sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 uscito nelle edicole proprio oggi, ha voluto esprimere i suoi giudizi sui naufraghi dell’Isola dei Famosi. E se su diversi concorrenti non ha avuto dubbi nell’esprimere un’opinione del tutto positiva, c’è chi invece non l’ha convinto proprio per nulla. Chi? Carmen Di Pietro. Difatti secondo il popolare illusionista non ha fatto mistero di credere che la naufraga si lamenterebbe un po’ troppo:

“Le sue lamentele sono insopportabili, non ne può più! Sta offrendo una replica della sua prima partecipazione a L’Isola, quando parlava solo di cibo…”

Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro e l’affondo di Giucas Casella: “Non sputare sopra questa esperienza”

Giucas Casella, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale di gossip Novella 2000, ha poi dichiarato che Carmen Di Pietro dovrebbe viversi con maggiore spensieratezza questa seconda esperienza a L’Isola dei Famosi, invece di stare sempre a pensare al cibo e a lamentarsi con gli altri naufraghi:

“Hai la possibilità di vivere un’esperienza come questa e ci sputi sopra? Cosa t’interessa delle tagliatelle? Hai tutta la vita per mangiarle, adesso divorati L’Isola…”

Insomma il popolare illusionista non ha dubbi: la naufraga, sulla quale ha espresso la sua opinione Giacomo Urtis, dovrebbe comportarsi in maniera del tutto diversa all’Isola dei Famosi.

Giucas Casella su Carmen Di Pietro a L’Isola: “Fuori da quel contesto è molto simpatica”

Giucas Casella ha concluso questo suo intervento su Novella 2000 esprimendo comunque un parere positivo su Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi, nonostante tutto:

“Le do la sufficienza solo perchè al di fuori di quel contesto la trovo molto simpatica…”

Successivamente Giucas ha spronato la showgirl a darsi da fare nel cercare il cibo: “Se hai fame il cibo lo trovi…”