Anticipazioni Isola dei Famosi: acceso confronto stasera e nuova eliminazione

Roger Balduino avrà una brutta sorpresa stasera: incontrerà l’ex fidanzata

Stasera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E in base alle anticipazioni pare sarà come al solito pregna di colpi di scena. Cosa succederà? Venerdì scorso Ilary Blasi ha chiesto all’ex fidanzata del modello brasiliano di andare in Honduras per avere un confronto con lui e con la sua nuova fiamma Estefania Bernal. La ragazza non ha assolutamente esitato a rispondere affermativamente. Si segnala inoltre che girano insistenti voci di corridoio che Beatriz potrebbe diventare una naufraga a tutti gli effetti, andando così a sostituire Jovana.

L’Isola dei Famosi anticipazioni: chi sarà il prossimo naufrago ad essere eliminato?

Nella puntata di venerdì scorso del reality show adventure condotto da Ilary Blasi i naufraghi sono stati ovviamente chiamanti anche a fare le loro nomination. E questi ultimi hanno deciso di mettere a rischio eliminazione Ilona Staller, la quale è stata attaccata duramente da Nicolas Vaporidis. L’altro naufrago a rischio eliminazione è Edoardo Tavassi, il quale è stato votato solo dal leader Blind, con il quale non ha certo mai avuto un rapporto sereno. Chi uscirà tra i due concorrenti? In base ai sondaggi circolati online in questi ultimi giorni sembra che questo televoto sia molto equilibrato, e quindi chi vincerà lo farà proprio per pochi punti percentuali.

Isola, puntata di stasera 25 aprile: chi sarà il nuovo leader?

Ovviamente nella puntata di stasera del reality show adventure i naufraghi verranno chiamati anche a fare due sfide molto importanti: la prima legata alla ricompensa e la seconda decreterà il nuovo leader. Si segnala inoltre che da venerdì scorso sono state sciolte le due tribù e quindi ogni concorrente gareggerà per sè, nella speranza di poter vincere il reality show. Per chi poi non lo sapesse il leader sarà immune dalla nomination e avrà anche il dovere di scegliere chi tra i concorrenti dovrà finire a rischio eliminazione. Insomma anche la puntata di stasera promette davvero scintille e colpi di scena di ogni tipo. Appuntamento quindi tra poche ore su Canale 5 con la lunga diretta fiume del reality show adventure.