Isola: Lory Del Santo e Marco Cucolo fingono? Il retroscena mai svelato prima

Lory Del Santo e Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi, la mamma di lui svela: “Nel privato sono molto diversi”

Stasera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. E a rischio eliminazione c’è la coppia composta da Marco Cucolo e Lory Del Santo, la quale in questi ultimi giorni è stata attaccata da più naufraghi in Honduras. Oggi la mamma del fidanzato di quest’ultima ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza ha svelato un retroscena inedito sulla coppia. Di cosa si tratta? La signora Lina ha confessato che i due naufraghi de L’Isola sarebbero molto diversi nel privato da come invece si mostrano in Tv: “Nel privato la coppia è molto diversa da come appare in Tivù…”

Mamma di Marco Cucolo fa una confessione: “Mio figlio e Lory si punzecchiano in Tv, ma c’è grande intesa”

Successivamente la signora Lina, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, non ha fatto mistero che Lory e Marco, anche se si punzecchiano in Tv, avrebbero un’intesa invidiabile nella vita privata:

“Lei lo fa sembrare quasi un bambolotto…Ma c’è grande intesa tra loro…E’ una coppia consolidata…”

La mamma di Marco Cucolo ha poi fatto presente che se non fosse così suo figlio e Lory Del Santo, la quale è finita al centro delle polemiche, non starebbero insieme da così tanti anni: “Non si sarebbero mai trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona…”

Lory e Marco si sposeranno dopo L’Isola? Parla la mamma di lui

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto alla signora Lina se sarebbe contenta se suo figlio si sposasse con la popolare showgirl, magari dopo la fine di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. E la mamma di Marco Cucolo si è limitata a rispondere che comunque sia sarebbero fatti loro, ricordando che anni fa per esempio avrebbero voluto adottare anche un bambino. Anche in quella occasione la signora Lina ha evitato di intromettersi. E quando la giornalista le ha chiesto se pensa che suo figlio possa cadere in tentazione in Honduras con tutte quelle belle ragazze in bikini, ha subito tagliato corto, asserendo che non è un farfallone: “E’ serio e fedele…”