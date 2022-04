Italia Si, Marco Liorni torna a settembre? Cosa si dice sul suo futuro

Italia Si tornerà in onda nella prossima stagione televisiva? Ecco cos’è trapelato

Terminerà fra meno di due mesi l’edizione 2021/2022 del programma del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni, quest’anno partito eccezionalmente con diverse settimane di ritardo rispetto al resto delle trasmissioni. Quella in corso è la quarta edizione del programma, ma pare sia già stata confermata la quinta: in un articolo pubblicato da Davide Maggio alcuni giorni fa, dedicato a Reazione a catena, è stato scritto infatti che la trasmissione sarà di nuovo in video dopo l’estate, appunto per la quinta stagione consecutiva, con data d’inizio fissata, salvo cambiamenti futuri, a sabato 17 settembre. Non avrà la stessa fortuna, invece, Dedicato, il programma di Serena Autieri che, visti gli ascolti non brillanti, sta per chiudere definitivamente.

Non solo la quinta edizione di Italia Si: autunno impegnativo quello del 2022 per Marco Liorni

Lo vedremo in onda 7 giorni su 7 anche in autunno Marco Liorni: dopo le fatiche estive di Reazione a catena, in partenza il 6 giugno, sarà infatti alla guida di due programmi contemporaneamente tra la seconda metà di settembre e l’intero mese di ottobre, dato che, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, il quiz estivo per la prima volta andrà in onda fino alla fine di ottobre. Il sabato pomeriggio, dal 17 settembre all’ultima settimana di ottobre, dunque, il conduttore sarà in video per circa tre ore consecutive, prima con la lunga diretta di Italia Si e, nel preserale, con il quiz.

Marco Liorni premiato dagli ascolti anche in questa stagione: confermati i suoi programmi per la stagione 2022/2023

Forte del successo ottenuto per tutto l’inverno con il programma pomeridiano del sabato che conduce dal 2018 e degli ottimi risultati registrati nel preserale nelle ultime tre estati con Reazione a catena, Marco è perciò pronto a portare avanti le sue seguitissime trasmissioni anche nella prossima stagione. E in rete, visto l’allungamento del gioco estivo, si rincorrono inoltre da tempo voci secondo le quali in futuro la staffetta con L’Eredità potrebbe diventare routine, con la trasmissione di Liorni che potrebbe occupare ancora più spazio nel palinsesto, non solo terminando nel tardo autunno ma magari anticipando di molto anche l’inizio.