La Casa di Carta: Netflix rilascia data e trailer del remake coreano (VIDEO)

Money Heist: Korea – Joint Economic Area: Netflix annuncia la data della nuova serie tv

Nascosto all’ombra di una maschera, un gruppo di disperati si unisce sotto la guida di una mente criminale, conosciuta solo come “Il Professore“, per mettere a segno la più grande rapina che la Corea abbia mai visto. Questa è la descrizione, a ben vedere praticamente identica alla versione originale, che Netflix ha fornito dell’attesissimo quanto temuto remake coreano della serie tv creata da Álex Pina. La Casa di Carta: Corea, adesso, ha una data di rilascio ufficiale. La prima stagione sarà disponibile a partire da venerdì 24 giugno 2022. Già annunciata lo scorso 30 novembre, in occasione di un evento speciale dedicato al finale della serie originale, il remake coreano debutterà con 12 episodi della durata di un’ora.

La Casa di Carta: Corea, annunciato il cast ufficiale: tutti gli attori del nuovo progetto

Il primo membro del cast annunciato per l’ambizioso progetto, in realtà, si conosce da tempo. Si tratta di Park Hae-soo, attore quarantunenne già noto al grande pubblico per la magistrale interpretazione di Cho Sang-woo nella serie di successo Squid Game. Quest’ultimo, infatti, raccoglierà l’eredità di Pedro Alonso prestando il volto alla versione coreana di Berlino (il cui spin-off è stato confermato). A lui si sono uniti, successivamente, Yoo Ji-tae a cui spetterà il compito di interpretare Il Professore, personaggio reso celebre da Alvaro Morte, l’attrice Kim Yunjin che impersonerà Raquel Murillo e Jun Jong-seo nei panni di Tokyo. Completano il cast i seguenti nomi: Lee won- Jong (Mosca) Kim Ji-hun (Denver), Jan Yoo-ju (Nairobi), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-Hoon (Helsinki) e Lee Kyu-ho (Oslo).

Netflix rilascia il promo della nuova serie: ecco quale maschera sostituirà quella di Dalì

Insieme alla data di rilascio, infine, Netflix ha anche diffuso un breve trailer che ritrae tutti i protagonisti mentre si preparano per portare a segno la rapina più grande di tutti i tempi. Esattamente come annunciato da Park Hae-soo in occasione del lancio, la squadra coreana non si avvarrà della maschera di Dalì, simbolo indiscusso della serie originale. Finora l’orpello che avrebbe rappresentato i nuovi protagonisti era rimasto avvolto nel mistero, ma il trailer de La Casa di Carta: Corea l’ha mostrato con tutta chiarezza: si tratta del volto di Yangban.