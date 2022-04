La pupa e il secchione finisce: anticipazioni stasera e ultima puntata, 3 maggio

Barbara D’Urso ai saluti con il nuovo programma: le anticipazioni della penultima puntata

Questa sera andrà in onda il penultimo atto de La pupa e il secchione di Barbara D’Urso. Il programma, sul quale Mediaset ha puntato fortissimo affidando la conduzione alla stimata presentatrice partenopea, che ha provato a dare una propria impronta al format. Dopo queste settimane La pupa e il secchione volge alla sua naturale conclusione e proprio oggi in prima serata assisteremo ad una puntata decisamente scoppiettante. Nel frattempo, grazie agli spettatori che hanno avuto la possibilità di seguire la registrazione della finale sono già emerse le prime anticipazioni. Nel corso della registrazione della finale de La Pupa e il Secchione avvenuta il 23 aprile è successo praticamente di tutto. In particolare non sono mancate delle liti che hanno coinvolto vari personaggi. Sembra, infatti, che la showgirl Elena Morali abbia letteralmente perso le staffe e la conduttrice del programma non si è fatta troppi problemi ad allontanarla dallo studio.

La pupa e il secchione, anticipazioni finale: una ex gieffina protagonista

Neanche il tempo di terminare il percorso al Grande Fratello Vip che Soleil è stata immediatamente catapultata nella nuova avventura da giudice de La pupa e il secchione. La showgirl avrebbe infatti demolito altri due ex gieffini, Mila Suarez e Gianmarco Onestini e il pubblico si è schierato apertamente dalla parte dell’opinionista del programma. Lo scontro sarebbe avvenuto perché l’influencer ha valutato con uno “zero” una loro esibizione. E poi ancora, nella puntata in onda il 3 maggio vedremo come protagonista Giucas Casella nei panni del super pupo.

Lo spoiler sul vincitore del programma

Ma attenzione, perché le sorprese non sarebbero finite qui. La pupa e il secchione infatti, che ha regalato nuovi scontri con parole di fuoco nei giorni scorsi, avrebbe già un vincitore secondo le ultime indiscrezioni. Sui social sarebbe infatti circolato lo spoiler sui trionfatori del format e riportate anche da Blogtivuu.it: Maria Laura De Vitis ed il suo secchione Edoardo Baietti si sono aggiudicati la finalissima battendo, nell’ultimo incrocio, Emy Buono ed Alessandro De Meo. Ovviamente resta tutto da verificare, ma questa è la bomba trapelata sui social