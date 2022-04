Luca Argentero, nuovo progetto dopo Doc: “Sarò un personaggio misterioso”

L’attore torna dopo il successo su Rai1: da domani via al nuovo progetto

A poche settimane dal termine della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, per Luca Argentero è tempo di tornare in scena. Domani infatti sulla piattaforma streaming Disney Plus verrà rilasciata la nuova serie diretta dal famoso regista Ferzan Ozptek in cui reciterà anche il bravissimo artista, divenuto celebre grazie alla partecipazione al Grande Fratello. La serie si chiama Le fate ignoranti e vanta un cast ricchissimo: oltre all’attore infatti sarà presente anche la bravissima Cristiana Capotondi e Ambra Angiolini insieme a tanti altri. Parlando a TV Sorrisi e canzoni il quarantaquattrenne originario di Torino ha provato a descrivere il suo Massimo:

Rimane un personaggio misterioso anche per me. E’ una persona estremamente legata all’amore al punto da cercarlo un po’ ovunque. Forse un amore solo non gli basta e ha bisogno di viverne due, è un personaggio che vive in funzione degli altri

Luca Argentero e la confessione: “Non mi sono fatto influenzare dal film che ha dato vita alla serie”

Proseguendo l’intervista a TV Sorrisi e canzoni, l’attore ed ex gieffino ha poi parlato del paragone con il film dal quale è tratta la serie in cui sarà protagonista. “Lo conosco molto bene, ma non l’ho riguardato, tanto c’era Ferzan che aveva il polso della situazione e sapeva come non tradire il senso di quello che era stato fatto prima. Ero molto sereno” – ha raccontato Luca Argentero – . E recitare in questo nuovo progetto è stata anche l’occasione giusta per il protagonista di Doc di ritrovare Ozpetek alla regia: “Anche se alla fine non ci siamo mai persi di vista, siamo diventati amici”.

Le fate ignoranti e i consigli per la visione: il protagonista ne è certo

La serie visibile da domani su Disney Plus si presenta adatta a tutto il pubblico e l’ex gieffino lo ha confermato parlando a Sorrisi. L’amore si affaccerà in varie sfaccettature e dunque essendo un tema che interessa alla stragrande maggioranza degli esseri umani, ecco che Le fate ignoranti diventa magicamente visibile per chiunque: “Parla d’amore, un argomento universale. Ed è una serie trasversale”. L’attore, che ha recentemente fatto una dolorosa confessione personale, ha poi invitato il pubblico a guardare gli episodi a piacimento: “Io vorrei vederla tutta di fila, ma visti i tanti impegni magari la guarderò in due momenti diversi”.