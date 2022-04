Luca e Stefania, Ultima Fermata, confronto finale: lei perdonerà i tradimenti?

Anticipazioni Ultima Fermata, puntata finale: Luca verrà perdonato?

Tra poco andrà in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Simona Ventura. Ed in questa occasione i telespettatori avranno modo di scoprire se Stefania deciderà o meno di continuare la sua storia d’amore con il marito. La coppia è andata in crisi dopo che quest’ultimo l’ha tradita con una commessa di uno dei suoi vari negozi. Da quel momento infatti la situazione è andata precipitando, tanto che lei ha deciso di portarlo in questo programma per capire se sia il caso di dargli un’altra chance o meno. Cosa deciderà di fare?

Stefania delusa dal marito: cosa succederà nel reality show di Simona Ventura?

In base alle anticipazioni su quest’ultima puntata di Ultima Fermata ci sarà subito con un acceso confronto tra Luca e sua moglie. Quest’ultima gli rimprovererà di avergli dato tutto in questi anni passati insieme, mentre lui ha pensato bene di tradirla: “Io ti ho dato tutto, mentre tu cosa hai fatto? Mi hai dato le cor**…” Si segnala che comunque sia anche nel reality lui ha tenuto determinati atteggiamenti che hanno fatto indispettire non poco la moglie, che ha più volte pensato di troncare di netto la storia senza se e senza ma. Per scoprire cosa succederà a questa coppia non resta che seguire tra poco su Canale 5 il programma condotto dalla popolare conduttrice, che giorni fa ha fatto una rivelazione choc sulla sua vita privata.

Ascolti flop per Ultima Fermata: ci sarà una seconda edizione su Canale 5?

Inutile girarci troppo intorno, gli ascolti del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi sono stati ben al di sotto delle aspettative, nonostante fosse un esperimento vero e proprio. La puntata della scorsa settimana è stata seguita solo da 1 milione e 707 mila telespettatori con 10.6% di share uscendo sconfitto nettamente dalla sfida Auditel contro il diretto competitor rappresentato da Rai1, che per l’occasione ha programmato il film Il diritto di contare. E chissà se il programma condotto da Simona Ventura potrà avere in futuro una seconda edizione, nonostante gli ascolti non siano stati granchè. Tuttavia la De Filippi, con le opportune modifiche, potrebbe anche tentare di riproporlo in futuro, magari in un periodo molto meno competitivo come è l’estate al posto di Temptation Island, che con tutta probabilità quest’anno andrà in onda a settembre.